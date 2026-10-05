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Becker naznačil, že Sabalenkové přerostl soukromý život přes hlavu. Teď přišla odpověď

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Dennívýzva
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Vypadnutí v prvním kole US Open, pád z čela žebříčku a Boris Becker, podle kterého ji je víc vidět na sociálních sítích než na kurtu. Aryna Sabalenková na kritiku odpověděla s úsměvem a jedinou větou: je mi to jedno.
Becker naznačil, že Sabalenkové přerostl soukromý život přes hlavu. Teď přišla odpověď

Becker naznačil, že Sabalenkové přerostl soukromý život přes hlavu. Teď přišla odpověď

Zdroj: Profimedia
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.10.2026 08:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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