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iPhone 18 Pro jako herní bestie? A20 Pro má jednu změnu, která může rozhodnout

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iPhone 18 Pro dostal čip A20 Pro, 120Hz displej a výrazně přepracované chlazení. V redakci Gamebot.cz jsme rozbalili černou 512GB verzi a místo fotoaparátu nás tentokrát zajímá hlavně jedna věc. Může se z iPhonu konečně stát skutečný herní telefon?
iPhone 18 Pro jako herní bestie? A20 Pro má jednu změnu, která může rozhodnout

iPhone 18 Pro jako herní bestie? A20 Pro má jednu změnu, která může rozhodnout

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.10.2026 09:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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