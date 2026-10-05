iPhone 18 Pro jako herní bestie? A20 Pro má jednu změnu, která může rozhodnout

Foto: Lukáš Erlebach
iPhone 18 Pro je na stole a tentokrát nás mnohem méně zajímá, kolik objektivů má jeho fotoaparát nebo jak funguje nová generace Siri. Do redakce Gamebot.cz dorazila černá varianta s úložištěm 512 GB a chceme zjistit především to, jestli se nový model dokáže přiblížit skutečnému hernímu zařízení.
Na papíře k tomu má zatím nejblíže ze všech iPhonů. Apple použil nový čip A20 Pro se šestijádrovým CPU a sedmijádrovým GPU, které podporuje hardwarově akcelerovaný ray tracing. Samotné vysoké číslo výkonu ale u telefonu ještě nic neznamená. Mnohem důležitější je, co se s ním stane po půlhodině náročného hraní.
Nejzajímavější novinkou možná vůbec není A20 Pro
Apple proto výrazně změnil chlazení. Nová evaporační komora má proti řešení v iPhonu 17 Pro trojnásobnou plochu a výrobce uvádí až o 40 procent vyšší dlouhodobě udržitelný výkon. Právě slovo dlouhodobě je pro hráče podstatné.
Mobilní procesor dokáže podat obrovský výkon na několik minut poměrně snadno. Horší chvíle přijde ve chvíli, kdy se telefon zahřeje a musí začít výkon snižovat. Výsledkem mohou být nižší FPS, kolísání plynulosti nebo nepříjemně horká konstrukce. Právě to bude jedna z hlavních věcí, které chceme u
iPhonu 18 Pro otestovat.
Pomoci má také 6,3palcový OLED Super Retina XDR displej s rozlišením 2622 × 1206 pixelů a technologií ProMotion. Adaptivní obnovovací frekvence dosahuje až 120 Hz. To samozřejmě neznamená, že každá hra poběží ve 120 FPS. O tom rozhoduje samotná hra a její vývojáři. U titulů, které vyšší snímkovou frekvenci podporují, ale může být rozdíl proti 60Hz zobrazení velmi dobře patrný.
Telefon přitom není žádný drobek. Váží 211 gramů a v ruce působí opravdu bytelně. Černé provedení je naopak překvapivě nenápadné a bez snahy na sebe za každou cenu upozorňovat. Při hraní nás ale bude zajímat spíš to, jak pohodlně se telefon drží po hodině a kam se začne odvádět teplo.
Výkon už nestačí. Rozhodne výdrž a skutečné hry
Velkým otazníkem zůstává baterie. Apple u iPhonu 18 Pro uvádí až 34 hodin přehrávání videa a až 31 hodin streamovaného videa. To jsou působivá čísla, jenže s náročnou 3D hrou mají společného jen málo. A20 Pro může mít obrovský výkon, ale pokud intenzivní hraní rychle vybije baterii, jako přenosná herní platforma bude mít telefon stále výrazný kompromis.
Zajímavá bude také kombinace s klasickým ovladačem. iPhone podporuje kompatibilní Bluetooth i kabelové gamepady včetně ovladačů pro PlayStation a Xbox. U podporovaných titulů se tak telefon může způsobem ovládání dostat mnohem blíž handheldu než klasickému mobilnímu hraní na dotykovém displeji.
Apple při představení nového hardwaru ukazuje například Monster Hunter Outlanders. Ten ale zatím na skutečný test čeká. V českém App Storu je jeho vydání naplánováno až na 15. prosince 2026. O to důležitější bude vyzkoušet hry, které jsou dostupné už nyní, a sledovat nejen maximální FPS, ale především jejich stabilitu, teplotu telefonu a úbytek baterie.
První dojem z iPhonu 18 Pro je proto pro hráče slibný, nikoli rozhodující. A20 Pro má výkonu dost a Apple konečně věnuje velkou pozornost problému, který mobilní hraní omezuje už roky: chlazení.
Teprve delší hraní ale ukáže, jestli nový iPhone zvládne vysoký výkon také udržet. Na Gamebot.cz proto připravujeme samostatný herní test, ve kterém změříme FPS, zahřívání i spotřebu baterie. A právě ten ukáže, zda je označení herní bestie oprávněné, nebo zatím zůstává hlavně působivým příslibem.
Děkujeme společnosti Apple za spolupráci.
Zdroj: produktové informace iPhone 18 Pro, uživatelské hodnocení
Gamebot