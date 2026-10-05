Policie ČR varuje: Nereagujte na tyto SMS od nás. Jde o bankovní podvod

Zpráva vypadá jako od policie. Ale není
Mobilní telefon zavibruje. Na displeji se objeví zpráva s číslem spisu, údajným dopravním přestupkem a výzvou zaplatit pokutu do tří dnů. Jinak hrozí další sankce. Odesílatel? Česká policie. Nebo alespoň někdo, kdo se za ni vydává.
Právě takové SMS dopadají v posledních týdnech do telefonů lidí po celé republice. Obsahují jednací číslo, popis porušení pravidel silničního provozu a přímý odkaz na údajnou platební bránu. Kdo na něj klikne a vyplní požadované údaje, nepošle peníze státu. Místo toho může předat citlivé informace přímo podvodníkům.
První varování vydala Policie Jihočeského kraje už 15. června 2026. O den později se připojily kraje Karlovarský a Jihomoravský. Podobná upozornění následovala i ze Středočeského regionu. Nejde o lokální incident, ale o koordinovanou celostátní kampaň, před kterou už 30. dubna 2026 varoval i CSIRT.CZ s tím, že kvůli ní ruší podvodné weby „na denní bázi".
Jen během dopoledne pátku 12. června přijala jihočeská policie bezmála deset telefonátů od lidí, kteří si chtěli ověřit, zda je zpráva pravá. Konkrétní počet okradených u této vlny policie veřejně neuvedla, ale samotný objem dotazů naznačuje rozsah rozesílky.
Tři kroky k okradení. Ten poslední je nejnebezpečnější
Útočníci sázejí na stres, autoritu a spěch. Kombinace těchto tří prvků dokáže vypnout kritické myšlení i opatrnému člověku. Zpráva vypadá úředně, hrozba pokuty vyvolává strach a třídenní lhůta nutí jednat rychle.
Riziko ale neroste lineárně. Závisí na tom, jak daleko příjemce zajde.
První úroveň: pouhé kliknutí. Samotná návštěva podvodné stránky ještě nemusí způsobit škodu. Pokud člověk nic nevyplní a okno zavře, útočník zpravidla nezíská přihlašovací ani platební údaje. To ale neznamená, že by měl na stránce zůstávat nebo do ní cokoli zadávat.
Druhá úroveň: zadání platební karty. Falešná platební brána může získat číslo karty, datum platnosti i bezpečnostní kód. Útočníci se pak mohou pokusit o zneužití karty nebo další podvodné transakce. Škody se pohybují v tisících korun.
Třetí úroveň: přihlašovací údaje do bankovnictví. To je nejhorší scénář. Jak upozorňuje sekce Kyberkriminalita Policie ČR, červnová vlna cílí i na podvržený Portál občana. Útočník, který získá údaje umožňující přihlášení nebo potvrzení identity oběti, se může pokusit jejím jménem provést další úkony – například založit účet nebo sjednat finanční službu. Škody pak nemusí zůstat v řádu tisíců, ale mohou dosáhnout i výrazně vyšších částek. Oběť se o nich dozví až z výpisu nebo upomínky.
Že nejde o teoretické riziko, dokládá jihočeská policie na jiném případu z letošního léta: dva poškození po kliknutí na odkaz v SMS a vyplnění údajů přišli dohromady o více než 70 tisíc korun.
Policie pokuty přes SMS neřeší. Nikdy
Zásadní informace, která si zaslouží vlastní odstavec: Policie České republiky neposílá SMS s odkazem na úhradu pokuty. Nikdy. Za žádných okolností.
Standardní postup při dopravním přestupku vypadá úplně jinak. Policista může uložit příkaz na místě – přestupce s pokutou souhlasí a zaplatí ji podle stanoveného postupu. Další možností je předvolání k podání vysvětlení, které se doručuje zákonem stanoveným způsobem, například prostřednictvím datové schránky nebo doporučeného dopisu do vlastních rukou. Třetí cestou je oznámení přestupku správnímu orgánu, který věc řeší opět standardní úřední cestou.
Žádná z těchto variant nevede přes SMS s aktivním odkazem. Pokud vám taková zpráva přijde, je to důvod k maximální opatrnosti.
Řidiči si přitom mohou své případné reálné prohřešky či stav bodového konta kdykoliv bezpečně zkontrolovat sami po přihlášení do oficiálního Portálu dopravy, například přes bankovní identitu.
Podvodné zprávy mají navíc řadu technických stop. Často přicházejí z netypických zahraničních čísel, například s marockou předvolbou (+212). Útočníci v této kampani nejčastěji zneužívali domény jako spravaos.cfd nebo doprava.eu.cc, které se snažily napodobit vzhled Portálu dopravy. Odesílatel bývá zamaskovaný kombinací písmen, číslic a cizí domény.
Co dělat, když SMS přišla – nebo když jste už klikli
Pokud jste zprávu jen dostali: neklikejte, nereagujte a číslo odesílatele zablokujte. SMS si uložte jako důkaz a přepošlete ji na číslo 7726. Tuto cestu pro hlášení podvodných zpráv doporučuje policie, CSIRT.CZ i Český telekomunikační úřad.
Pokud jste už zadali jakékoli citlivé údaje, jednejte okamžitě.
Volejte bance – informujte ji o situaci a řiďte se jejími pokyny. Podle toho, jaké údaje jste zadali, může být nutné zablokovat kartu, případně přijmout další opatření k ochraně účtu.
Změňte hesla ke všem dotčeným službám, zkontrolujte aktivní přihlášení a zapněte dvoufaktorové ověření všude, kde to jde.
Nic nemažte – SMS, snímky obrazovky podvodné stránky i potvrzení o případné platbě jsou důkazy.
Oznamte věc policii – osobně na služebně nebo prostřednictvím linky 158.
Podvodníci sázejí na to, že strach z pokuty a třídenní lhůta vypnou kritické myšlení. Nejúčinnější obrana je jednoduchá: zastavit se, zkontrolovat a teprve potom jednat. Policie pokuty přes SMS s odkazem k úhradě neposílá. Pokud takovou zprávu dostanete, neklikejte na odkaz a ověřte si informace jinou cestou.
Zdroje článku: centrum.cz, md.gov.cz, hradecka.drbna.cz, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová