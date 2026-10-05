Z Tábora mezi světovou elitu. Běžkyně Manuel a kanoista Vaněk převzali ocenění města

Táborská radnice přivítala dvě osobnosti, které v posledních letech výrazně zviditelnily město ve světě sportu. Atletka Lurdes Gloria Manuel, halová mistryně světa v běhu na 400 metrů, a sjezdař na divoké vodě Matěj Vaněk, trojnásobný mistr světa, se stali prvními držiteli nového městského ocenění.
Medaile jim během slavnostního setkání předali starosta Štěpán Pavlík a místostarostka Lenka Horejsková. Nechyběli jejich nejbližší, trenéři, spolupracovníci ani zástupci TJ VS Tábor, jejíž barvy oba sportovci stále hájí.
Z táborského oválu mezi světové hvězdy
„Moc si této pocty vážím. Jsem ráda, že město chce takto oceňovat úspěšné osobnosti nejen ze sportu. To se mi líbí. Tábor stále ráda reprezentuji, a když v televizi zazní, že jsem atleticky vyrostla právě tady, jsem pyšná,“ řekla při obdržení městské medaile Lurdes Gloria Manuel.
Právě v Táboře položila základy kariéry, která ji dnes staví mezi nejlepší čtvrtkařky světa. Její osobní rekord na 400 metrů je 49,37 sekundy. Letos navíc dokázala vyhrát závod Diamantové ligy na 300 metrů v polském Chorzówě.
Manuel se od loňského února připravuje v Nizozemsku ve skupině uznávaného švýcarského kouče Laurenta Meuwlyho. Trénuje tak v prostředí, kde se potkává s elitními atletkami, například Femke Bol nebo Lieke Klaver. „V naší skupině jsou lidé z různých zemí. Baví mě poznávat různé kultury, ale všechny nás spojuje sport,“ dodala. Ke skupině se má připojit také českobudějovický překážkář Michal Rada.
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V nejbližší době ji čeká další tvrdá příprava včetně soustředění v Jihoafrické republice. Jedním z velkých cílů pro rok 2027 bude světový šampionát v Pekingu.
Mistr světa z Lužnice
Stejně pozoruhodnou cestu má za sebou i Matěj Vaněk. Trojnásobný mistr světa ve sjezdu na divoké vodě dokazuje, že k cestě na světový vrchol není nutné vyrůstat v obřím sportovním centru. Jeho domácím tréninkovým prostředím zůstává Lužnice. Právě tam se pod vedením Vladimíra Valy připravuje i dnes.
Sezona sjezdu na divoké vodě trvá přibližně od dubna do září, takže nyní už Vaněk pracuje hlavně na kondici pro další ročník. Část přípravy probíhá také v posilovně. Jeden z jeho cílů je přitom jasný, dostat se na bench-pressu na 140 kilogramů.
Ještě důležitější číslo ho ale čeká příští rok. Ve španělském Sortu se pojede další světový šampionát a Vaněk bude útočit na něco mimořádného, čtvrtý titul mistra světa v řadě. „Za táborskou medaili jsem moc rád. Je pro mě ctí, že mě město takto ocenilo, a bude to pro mě krásná památka,“ uvedl.
Nová medaile Tábora váží 10 gramů
Nová městská medaile má připomínat právě takové osobnosti. Tábor chce jejím prostřednictvím oceňovat mimořádné úspěchy lidí spojených s městem, ať už ve sportu, kultuře nebo společenském životě.
„Výtvarná podoba medaile vychází z návrhu Veroniky Prokopové, která se umístila na druhém místě v soutěži České národní banky Zlatá mince město. Tábor následně využil její návrh s městskými motivy pro vlastní pamětní medaili,“ uvedl mluvčí města Luboš Dvořák.
Prvních dvacet exemplářů nové medaile vyrobila Česká mincovna v Jablonci nad Nisou. Medaile mají ryzost 999, váží 10 gramů a jejich průměr je 30 milimetrů. Všichni ocenění je přebírají v pouzdře se znakem města Tábora.