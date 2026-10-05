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Z Tábora mezi světovou elitu. Běžkyně Manuel a kanoista Vaněk převzali ocenění města

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Dva mladé sportovní talenty, běžkyně Lurdes Gloria Manuel a kanoista Matěj Vaněk, už několikrát uspěli na světových šampionátech. Nyní oba sportovci získali také nejnovější ocenění města, pozlacenou pamětní medaili Tábora.
Z Tábora mezi světovou elitu. Běžkyně Manuel a kanoista Vaněk převzali ocenění města

Z Tábora mezi světovou elitu. Běžkyně Manuel a kanoista Vaněk převzali ocenění města

Zdroj: město Tábor
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.10.2026 08:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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