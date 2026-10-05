Kurkuma je považovaná za poklad na posílení imunity. I přes řadu příznivých vlivů na zdraví je ale třeba se mít na pozoru

Kurkuma je považovaná za poklad na posílení imunity. I přes řadu příznivých vlivů na zdraví je ale třeba se mít na pozoruPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: iStock
Článek byl publikován 05.10.2026 08:59
Stav a vzhled vašeho jazyka může vypovídat mnohé o vašem zdraví. Některé příznaky mohou dokonce svědčit o...
Pokud chcete ozdravit své tělo, určitě vsaďte na řapíkatý celer. Zařaďte jej do jídelníčku po dobu jednoho...
Čaj s hřebíčkem je velmi aromatický nápoj, který má spoustu zdravotních výhod. Kolik hřebíčku ale máte do...
Jestliže vaše tělo zadržuje tekutinu, musíte ji odstranit pomocí diuretik. Existují ale produkty, díky...
Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
- Zmrazení obav z nevzhledných bradavic: Studený vzduch je metlou na kožní výrůstky
- Jazyk je překladatelem zdravotních neduhů. Upozorní na kandidózu i nedostatek bílkovin
- Vyléčí bolavé klouby i kašel. Zázrak ze spíže našich babiček ožívá a doporučují ho i vědci
- Jedli jen maso, vejce a máslo. Zhubli, pak ale vědci narazili na problém, který není vidět hned