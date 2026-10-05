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Kate Winslet slaví 51. Hollywood jí roky vysvětloval, jak má vypadat. Ona ho nakonec přestala poslouchat

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Po Titanicu se místo jejího herectví řešila váha. O dvě desetiletí později vracela příliš vyretušované fotografie a odmítla nechat digitálně „opravit“ vlastní břicho. Kate Winslet slaví 51 a její vztah k obrazu ženského těla v Hollywoodu se možná proměnil v jednu z nejzajímavějších částí její kariéry.
Kate Winslet slaví 51. Hollywood jí roky vysvětloval, jak má vypadat. Ona ho nakonec přestala poslouchat

Kate Winslet slaví 51. Hollywood jí roky vysvětloval, jak má vypadat. Ona ho nakonec přestala poslouchat

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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