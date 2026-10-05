Kate Winslet slaví 51. Hollywood jí roky vysvětloval, jak má vypadat. Ona ho nakonec přestala poslouchat

Když měla být hvězdou, řešili její tělo
Kate Winslet se narodila 5. října 1975. Když se po Titanicu stala ve dvaadvaceti jednou z nejslavnějších hereček planety, obrovská část pozornosti se netýkala toho, že právě hrála hlavní roli ve filmu, který se stal globálním fenoménem. Média rozebírala její váhu.
Winslet o tomto období mluvila opakovaně a bez nostalgického filtru. V rozhovorech popisovala, že už jako velmi mladá herečka čelila komentářům o velikosti těla a po Titanicu se veřejná kontrola ještě vystupňovala. V roce 2024 při rozhovoru pro 60 Minutes reagovala na staré televizní záběry, kde moderátor komentoval její postavu, a vzpomínala i na okamžik, kdy některé z lidí, kteří takové komentáře psali, později konfrontovala.
Je snadné zpětně říct, že devadesátá léta byla jiná. Jenže fakt, že něco bylo běžné, ještě neznamená, že to bylo normální.
Mare směla mít břicho. A vrásky
Jedním z nejviditelnějších momentů jejího pozdějšího postoje se stala minisérie Mare of Easttown. Winslet v ní hrála unavenou detektivku středního věku, jejíž život skutečně nevypadá jako osmihodinová směna ve wellness centru.
Když jí režisér při natáčení intimní scény nabídl možnost upravit záběr tak, aby část jejího břicha nebyla tolik vidět, odmítla. Stejně reagovala na propagační fotografie, které podle ní její tvář vyhladily příliš. Chtěla zpátky linky kolem očí.
Ne proto, že by vrásky nebo břicho byly morální vítězství. Ale protože postava, kterou hrála, je měla.
A to je možná podstatnější než všechny motivační řeči o „milování nedokonalostí“. Herečka neříkala, že každá žena musí své tělo obdivovat. Říkala, že ženské tělo nemusí být při každém vstupu před kameru opravováno.
Krása bez povinnosti vypadat nemožně
Winslet přitom nikdy nepředstírala, že vzhled nehraje roli. Fotí kampaně, chodí na červené koberce a pracuje v oboru, jehož součástí je obraz.
Rozdíl je jinde: dlouhodobě zpochybňuje představu, že úspěšná herečka musí mít tělo, které v reálné populaci potkáváme jen velmi zřídka, a že ženský vzhled má být veřejným tématem mnohem víc než mužský.
V rozhovoru pro Harper’s Bazaar upozorňovala právě na tento dvojí metr: na červeném koberci se ženská těla stále komentují výrazněji než těla mužů. Zároveň zdůrazňovala, že obsazení Mare of Easttown působilo normálně a fyzicky uvěřitelně, což považovala za důležitou součást seriálu.
Stárnutí, které není kariérní závada
Ještě zajímavější je možná to, co se s její kariérou nestalo. Nezmizela.
V období, kdy herečky tradičně mívaly pocit, že počet nabízených rolí začne s věkem dramaticky klesat, Winslet hrála výrazné televizní postavy, produkovala vlastní projekty a osm let pomáhala dostat na plátno film Lee o válečné fotografce Lee Miller. U projektu nebyla jen představitelkou hlavní role, ale také producentkou a výraznou tvůrčí silou.
To samozřejmě neznamená, že Hollywood už problém s ageismem nemá. Jeden velmi úspěšný životopis systému nevystaví potvrzení o bezchybnosti. Ukazuje ale něco praktičtějšího: ženská kariéra nemusí po čtyřicítce přejít do kategorie „maminka hlavního hrdiny č. 2“.
Nejdůležitější možná je, že už nic nedokazuje
Když mladá Kate Winslet dostávala otázky o svém těle, musela se vůči nim vymezovat v době, kdy si zároveň teprve budovala kariéru. Dnes už nemusí přesvědčovat svět, že dokáže být hvězda, přestože nesplňuje každou představu o ideálním hollywoodském těle.
Sedm nominací na Oscara, jedna soška a role od Rose v Titanicu přes Clementine ve Věčném svitu neposkvrněné mysli až po Mare Sheehan tuhle debatu vyřešily poměrně důkladně.
A možná právě proto dnes její výroky o věku a vzhledu nepůsobí jako manifest. Spíš jako žena, která po třiceti letech před kamerou opravdu nemá chuť poslouchat, že by její obličej mohl mít o tři vrásky méně.
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Zdroje: Harper’s Bazaar – Kate Winslet Is Looking for “More Me Time” After Mare of Easttown [1], Vogue – Kate Winslet on War Photographer Lee Miller, and the Film She Was Born to Make [2], The Guardian – Kate Winslet says she refused offer to edit sex scene showing ‘bulgy belly’ [3], People – Kate Winslet Recalls Being Body Shamed amid Titanic Fame [4].