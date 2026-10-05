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Dramatická noc na Krétě: Přes tisíc turistů evakuovali ven z hotelů, někteří spali na ulici

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Silné deště a povodně zasáhly několik oblastí Kréty a vyžádaly si evakuaci lidí také z turistického ubytování. Jen v neděli ráno hasiči převezli do bezpečí 47 osob z hotelů a krátkodobých pronájmů v oblastech Ferma a Koutsounari na jihovýchodě ostrova. Celkem už záchranáři od začátku nepříznivého počasí přepravili do bezpečí více než stovku lidí.
Dramatická noc na Krétě: Přes tisíc turistů evakuovali ven z hotelů, někteří spali na ulici

Dramatická noc na Krétě: Přes tisíc turistů evakuovali ven z hotelů, někteří spali na ulici

Zdroj: shutterstock
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.10.2026 09:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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