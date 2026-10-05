Dramatická noc na Krétě: Přes tisíc turistů evakuovali ven z hotelů, někteří spali na ulici

Dramatická noc na Krétě: Přes tisíc turistů evakuovali ven z hotelů, někteří spali na uliciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dramatická noc na Krétě: Přes tisíc turistů evakuovali ven z hotelů, někteří spali na uliciZdroj: shutterstock
Článek byl publikován 05.10.2026 09:04
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