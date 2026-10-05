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Nemoc mu vzala řeč i kariéru, ale ne úsměv. Bruce Willis na nové fotce s dcerou dojal tisíce fanoušků

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Tallulah Willis zveřejnila intimní snímek s otcem. Bruce sedí se zavřenýma očima, dcera ho líbá na čelo a on se usmívá.
Nemoc mu vzala řeč i kariéru, ale ne úsměv. Bruce Willis na nové fotce s dcerou dojal tisíce fanoušků

Nemoc mu vzala řeč i kariéru, ale ne úsměv. Bruce Willis na nové fotce s dcerou dojal tisíce fanoušků

Zdroj: AgWoolridge / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.10.2026 09:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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