Nemoc mu vzala řeč i kariéru, ale ne úsměv. Bruce Willis na nové fotce s dcerou dojal tisíce fanoušků

Hollywoodský herec Bruce Willis musle kvůli zdravotním problémů skončit s kariérou. VIP život zaznamenal, že jeho dcera Tallulah měla svatbu v Idahu, kde Bruce seděl po boku nevěsty a ženicha. Teď zveřejnila dojemnou fotku. Pro fanoušky, kteří herce naposledy viděli na rodinných záběrech z jeho sedmdesátin loni v březnu, je to vzácný pohled na muže, jehož diagnóza postupuje, ale jehož rodina odmítá redukovat na pouhou nemoc. Popisek u fotky? „So cute!“. Žádný patos, žádné vysvětlování. Jen dcera a táta.
Od afázie k frontotemporální demenci
Na jaře 2022 rodina Bruce Willise oznámila, že herec trpí afázií, poruchou řeči a porozumění jazyku, a končí s herectvím. O necelý rok později přišlo prohlášení na webu organizace AFTD, které diagnózu zpřesnilo: frontotemporální demence. Emma Heming Willisová, Bruceova manželka, pak v březnu 2024 pojmenovala konkrétní podtyp, primární progresivní afázii (PPA). Právě ta vysvětluje, proč Bruce přišel o řeč.
PPA zasahuje čelní a spánkové laloky mozku a na rozdíl od Alzheimerovy choroby, kterou většina Čechů zná, nezačíná ztrátou paměti. Útočí na jazyk: schopnost najít slovo, sestavit větu, porozumět tomu, co říká druhý. Člověk s PPA může dlouho poznávat blízké, orientovat se v prostoru, reagovat na dotek a hudbu, ale mluvit přestává. Tallulah to v roce 2023 v eseji pro Vogue shrnula jednou větou: otec ji stále poznává, ale projev, který by jí jednou mohl říct na svatbě, už nikdy neuslyší.
Co přesně fotka ukazuje
Nový snímek zachycuje prostý moment. Bruce sedí na židli. Tallulah stojí vedle něj, jemně mu přidržuje hlavu a tiskne rty na jeho temeno. Oči má zavřené, na tváři klidný úsměv. Žádné nemocniční prostředí, žádné pomůcky v záběru, jen otec a dcera v těsném kontaktu. Emma Heming Willisová opakovaně odmítá katastrofické rámování stavu manžela. V březnu 2024 reagovala na titulky typu „už žádná radost“ a popsala jejich společný život jako „kapitolu naplněnou láskou, propojením a štěstím“. Demi Mooreová, Bruceova první manželka, loni potvrdila, že ho navštěvuje každý týden. „Vždycky budeme rodina,“ řekla.
Tallulah se v srpnu v Hailey v Idahu provdala za hudebníka Justina Aceeho. Vogue zveřejnilo svatební galerii i záběr, který Tallulah popsala jako „něžný moment s tátou a Justinem na začátku svatebního víkendu“. Bruce byl přítomen, v obleku, v těsném kontaktu s nevěstou i ženichem. Pro Tallulah, která v roce 2023 psala o bolesti z vědomí, že otcův svatební projev nikdy neuslyší, jeho přítomnost zjevně znamenala víc než jakákoli řeč.
Jak vypadá každodenní péče
Emma Heming Willisová loni v září popsala konkrétní podobu života s Bruceovou nemocí. Herec žije v odděleném domě poblíž rodiny, v prostředí upraveném pro bezpečnost. Péče je zjednodušená, ale vyčerpávající. Emma mluví o rozhodovací únavě, o nutnosti učit se žádat o pomoc, o tom, že rozšířená rodina kolem Bruce funguje jako podpůrná síť. Tallulah přidává jiný rozměr: doma hraje hudba, Bruce reaguje na dotek a ona se učí „jen ho držet za ruku a být přítomná“. Je to příběh o tom, jak rodina přestavěla celý svůj život kolem člověka, který postupně ztrácí schopnost komunikovat slovy.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová