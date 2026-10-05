Překvapivá rošáda mezi Spartou a Kometou. Brněnský šéf Zábranský vyhodil Svozila

Třiadvacetiletý obránce a odchovanec HC Kometa Brno přišel v létě 2026 ze zámoří s vizitkou pěti sezon v severoamerických soutěžích a jednoho startu za českou reprezentaci. Klub ho představil jako tvář obnovené obrany. Jenže začátek sezony 2026/27 přinesl něco jiného: dva starty, jeden bod a podle webu iSport nespokojenost vedení s kondiční připraveností hráče. Libor Zábranský, majitel, generální manažer i hlavní trenér v jedné osobě, reagoval 4. října razantně. Svozil skončil na transferové listině. A téhož dne Kometa podepsala Aarona Irvinga, obránce, kterého před sezonou odložila Sparta.
Jeden odchází, druhý přichází ve stejný den
Časová souslednost je výmluvná. Sparta ukončila Irvingovo působení ještě před startem ročníku. Sportovní ředitel Tomáš Divíšek tehdy na oficiálním webu klubu vysvětlil, že kanadský bek by v Praze neměl adekvátní herní prostor, nevešel by se do přesilovek a Sparta chtěla dát víc minut mladým obráncům Ninu Tomovovi a Matyáši Michálkovi. Irving, držitel rekordu 21 gólů v základní části extraligy 2024/25, se tak ocitl na trhu.
Kometa neváhala. Zábranský veřejně přiznal, že se „naskytla možnost“, a klub ji využil. Irving v Brně okamžitě trénoval a mířil do pondělního zápasu. Jenže jeho příchod vytvořil přetlak v obraně. Někdo musel z kola ven.
Proč padla volba právě na Svozila
Svozil nebyl jediný obránce mimo sestavu. Podle iSportu se z výkonnostních důvodů trápil i Filip Král. Rozdíl v přístupu je ale markantní: Král dostal další šanci, Svozil transferovou listinu.
Za rychlým rozchodem stojí dva faktory. Prvním byla nespokojenost s výkony a fyzickým stavem po návratu ze zámoří. Svozil dorazil do Brna krátce po konci čtvrtfinále play-off AHL a na extraligový rytmus zjevně nestihl přepnout. Druhým faktorem je strukturální: Irvingův podpis přetlak v zadních řadách ještě zvýšil a Zábranský potřeboval uvolnit místo pro hráče, který okamžitě pomůže. Irving se střelou z modré čáry a přesilovkovou produktivitou tu roli splňuje líp než obránce, který zatím nasbíral bod ze dvou utkání.
Pikantní detail: podle iSportu měla o Svozila nedávno zájem právě Sparta. Pokud by se zájem proměnil v konkrétní tah, šlo by o jinou logiku než u Irvinga. Svozil je mladší levák s potenciálem do budoucna, ne hotový přesilovkový střelec.
Co to znamená pro oba kluby
Pro Kometu je Irvingův příchod sázkou na okamžitý výkon. Zábranský nepotřebuje projekt, potřebuje body z přesilovek. Brno se na začátku sezony nedostalo do horní čtvrtiny tabulky a ofenzivní impulz z obrany je přesně to, co mu chybí.
Pro Spartu je situace otevřenější. Irvinga pustila vědomě, protože věří mladým. Jestli zájmu o Svozila dá konkrétní podobu, závisí na tom, jak se vyvine sezona a zda pražský klub skutečně potřebuje dalšího obránce. Zatím jde jen o mediálně doloženou informaci, ne o potvrzený přestup.
Svozilovi samotnému transferová listina cestu do extraligy automaticky nezavírá. Podle herního řádu ELH může nastoupit za nový klub, jakmile bude zaregistrována hráčská smlouva. Prakticky to může být otázka dnů.
Zábranského styl: rychlý, nemilosrdný, osobní
Celý příběh je zároveň ukázkou toho, jak funguje Kometa pod Zábranského absolutní kontrolou. Když jeden člověk rozhoduje o nákupech, prodejích i sestavě, odpadá třecí plocha mezi managementem a trenérským štábem. Rozhodnutí jsou rychlá. Někdy až brutálně rychlá: od červnového „vítáme zpět odchovance“ k říjnovému „z kola ven“ uplynuly čtyři měsíce. Z toho Svozil reálně hrál jen dva zápasy.
Podle nás právě tahle rychlost odlišuje celou situaci od běžného škrtu v kádru. Nejde o to, že Kometa vyřadila hráče, který neplnil. Jde o to, jak prudce se změnilo hodnocení člověka, který měl být pilířem. A jak hladce Brno využilo sparťanský odpad k tomu, aby si okamžitě přivedlo hotové řešení.
Svozil odletěl ze sestavy dřív, než stihl ukázat, jestli se dokáže adaptovat. Irving přistál v Brně dřív, než ho trh stihl nabídnout někomu jinému. Zábranský prostě nečeká.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek