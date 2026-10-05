Nejslavnější americký špionážní letoun by bez pomoci Moskvy nikdy nevzlétl. CIA musela tajně nakoupit tisíce tun titanu přes fiktivní firmy

Americký strategický letoun Lockheed SR-71 Blackbird představuje nepřekonaný vrchol letectví studené války. Létal na samotné hranici vesmíru rychlostí přes 3 500 km/h, kde se jeho trup třením o vzduch rozpaloval do ruda. Zatímco ve stratosféře unikal tisícům nepřátelských raket, na zemi z něj přes netěsnící spáry crčelo palivo na beton a materiál na jeho stavbu musela CIA tajně nakoupit přímo v Sovětském svazu. Peklo tření při rychlosti Mach 3: Když se letoun za letu roztáhne o deset centimetrů
Když legendární konstruktér Clarence „Kelly“ Johnson se svým týmem v tajném oddělení Skunk Works společnosti Lockheed na přelomu padesátých a šedesátých let navrhoval nástupce zranitelného špionážního letounu U-2, stál před fyzikální bariérou, jakou letectví do té doby nepoznalo. Rychlost Mach 3,2 ve výšce 25 kilometrů znamenala, že se letoun nepohybuje v běžném aerodynamickém prostředí, ale doslova proráží atmosféru jako obří termální klín. Při trojnásobku rychlosti zvuku stlačování vzduchu a tření generovalo povrchové teploty přesahující 260 °C na náběžných hranách a až 560 °C v okolí motorových gondol. Podobné aerodynamické výzvy řešil v téže době i
třímachový bombardér XB-70 Valkyrie, avšak Blackbird musel v tomto pekle vydržet operovat celé hodiny. Vývoj letounu dodnes detailně mapují historické archivy Skunk Works.
Běžné letecké slitiny hliníku a duralu při teplotách nad 150 °C nenávratně měknou a ztrácejí pevnost. Konstruktéři proto museli 93 procent draku vyrobit z drahého a nesmírně obtížně obrobitelného titanu. S tím se však pojil další zásadní fenomén: extrémní tepelná roztažnost. Trup dlouhý bezmála 33 metrů se během letu vlivem žáru prodloužil o neuvěřitelných pět až deset centimetrů a rozšířil o několik centimetrů. Křídla tvořila integrální nádrže, v nichž bylo palivo v přímém kontaktu s vnějším potahem, protože žádný tehdejší těsnicí tmel ani vnitřní pryžový vak by takový žár nevydržely. Kdyby inženýři spojili panely těsně za studena, v nadzvukovém žáru by se vlivem dilatace zprohýbaly a roztrhaly konstrukci.
Řešení bylo stejně geniální jako šokující: Blackbird byl navržen tak, aby jeho panely a dilatační spáry přesně dosedly až při vysoké teplotě v nadzvukovém letu. Když letoun stál na stojánce v hangáru, jeho nádrže měly nepatrné mezery, jimiž palivo volně odkapávalo na letištní plochu. Z pohledu nezasvěceného diváka to vypadalo jako fatální závada, ve skutečnosti však šlo o promyšlenou konstrukční nutnost. Stroj proto startoval pouze s částečně naplněnými nádržemi, aby ušetřil pneumatiky a podvozek, a ihned po vystoupání do stratosféry a prohřátí trupu musel podstoupit tankování za letu.
Doplňování speciálního paliva JP-7 z létajícího tankeru KC-135Q. Blackbird musel tankovat krátce po startu, protože jeho nádrže na zemi kvůli tepelné roztažnosti schválně netěsnily a palivo z nich odkapávalo.
Bombardér XB-70 Valkyrie sklápěl konce křídel za letu. Rázovou vlnu využíval jako oporu Palivo, které neuhasí ani sirka: Záhada směsi JP-7 a zeleného plamene TEB
Skutečnost, že z letounu na stojánce crčí palivo, by u běžného kerosinu znamenala okamžité riziko katastrofálního požáru. Pro SR-71 proto petrochemický gigant Shell vyvinul unikátní syntetické palivo MIL-T-38219, známé jako JP-7. Tato kapalina se vyznačovala extrémně vysokým bodem vzplanutí (přes 60 °C) a minimální těkavostí. Pozemní mechanici bavili návštěvníky tím, že do otevřeného kbelíku s palivem JP-7 vhazovali hořící zápalky – sirka v kapalině okamžitě zhasla jako ve vodě. Palivo bylo tak inertní, že fungovalo jako primární chladivo celého letounu: před vstupem do spalovacích komor cirkulovalo náběžnými hranami křídel, trupem a hydraulikou, kde absorbovalo přebytečný žár z povrchu letadla a chladilo kokpit.
Tato mimořádná stabilita však přinesla odvrácenou stranu mince: jak takto neochotnou směs v motorech zapálit? Běžné elektrické jiskrové svíčky v řídkém stratosférickém vzduchu palivo JP-7 vůbec nedokázaly zažehnout. Konstruktéři motorů Pratt & Whitney J58 proto museli sáhnout po agresivní chemii v podobě triethylboranu (TEB). Jde o vysoce toxickou organokovovou sloučeninu, která se při kontaktu se vzduchem okamžitě samovolně vzněcuje i při hluboce podnulových teplotách.
Každý motor disponoval tlakovou nádržkou se zásobou TEB na 16 přesně dávkovaných vstřiků. Jedna dávka posloužila k pozemnímu spuštění motoru, ostatní byly vyhrazeny pro zážeh přídavného spalování během letu. Kdykoliv pilot posunul plynovou páku dopředu do režimu forsáže, elektromagnetický ventil vstříkl do komory malou dávku TEB. Z výtokové trysky motoru v ten moment vyšlehl charakteristický, jasně smaragdově zelený plamen, který vytvořil teplotní most a spolehlivě zažehl hlavní proud paliva JP-7.
Proudový motor Pratt & Whitney J58 při pozemním testu s aktivovaným přídavným spalováním. K zážehu paliva JP-7 s extrémně vysokým bodem vzplanutí se musel používat samozápalný triethylboran hořící jasně zeleným plamenem. Největší špionážní ironie studené války: Jak CIA nakoupila titan v Sovětském svazu
Zatímco motory a aerodynamika představovaly technologický triumf, samotná stavba trupu narazila na geopolitický paradox. Spojené státy na počátku šedesátých let nedisponovaly dostatečnými zásobami kvalitní titanové rudy (rutilu) ani hutními kapacitami schopnými produkovat titan v potřebné čistotě. Téměř veškerý světový trh a nejbohatší ložiska vysoce jakostního titanu v té době kontroloval hlavní nepřítel Washingtonu – Sovětský svaz. Bez sovětského kovu by program Blackbird nikdy nevznikl.
Ředitelství vědy a techniky CIA proto zorganizovalo jednu z nejdrzejších zpravodajských operací moderní historie. Americká rozvědka vytvořila spletitou síť fiktivních obchodních společností v západní Evropě a v zemích třetího světa. Tyto krycí firmy začaly od sovětského státního exportního monopolu nakupovat tisíce tun titanové houby a rudy pod záminkou, že materiál potřebují pro civilní chemický průmysl, výrobu ropných potrubí či lékařských protéz. Moskva v touze po západních valutách materiál ochotně dodávala.
Surovina byla přes třetí země obratem přepravována do Spojených států, kde z ní hutě vyvalovaly titanové plechy pro závod v Burbanku. Sovětský svaz tak nevědomky dodal základní stavební kámen pro špionážní stroj, který následně beztrestně létal podél jeho hranic a mapoval tajné základny raketových vojsk. Zatímco Američané díky lsti létali v celotitanovém letounu, Sověti měli s vlastním zpracováním titanu takové potíže, že svou odpověď v podobě
záchytné stíhačky MiG-25 Foxbat museli svařit z těžké niklové oceli.
Západ se bál titanové stíhačky. Když pilot uletěl do Japonska, našli nerez a elektronky Čtyři tisíce raket v prachu: Proč žádný Blackbird neskončil v troskách
Kombinace titanového draku, unikátního paliva a obřích motorů vytvořila z SR-71 nedotknutelného krále stratosféry. Během více než tří dekád operační služby (1966 až 1998) plnily Blackbirdy mise nad Vietnamem, Blízkým východem, Severní Koreou i kolem ostře střežených poloostrovů Kola a Kamčatka. Podle odtajněných záznamů USAF a rozvědky bylo na letouny SR-71 během studené války odpáleno odhadem přes 4 000 protiletadlových řízených střel – od sovětských systémů S-75 Dvina přes S-125 Něva až po obří dálkové rakety S-200 Angara.
Ani jediná raketa však SR-71 nikdy nezasáhla a žádný letoun nebyl nepřítelem sestřelen. Když palubní výstražný systém pilota upozornil na ozáření radarem a odpálení nepřátelské rakety, standardní obranná procedura neobsahovala žádné prudké manévrování, klamné cíle ani rušení. Pilot jednoduše posunul plynové páky nadoraz a zvedl nos letadla. Při rychlosti Mach 3,2 a výšce 85 000 stop (zhruba 26 kilometrů) neměla žádná tehdejší pozemní raketa po vyhoření svého raketového motoru dostatek kinetické energie a aerodynamického vztlaku, aby se ve zředěné atmosféře k uhánějícímu titanu vůbec přiblížila.
Dne 28. července 1976 posádka ve složení Eldon W. Joersz a George T. Morgan Jr. stanovila s letounem SR-71A oficiální světový rekord Mezinárodní letecké federace (FAI), když na uzavřeném okruhu dosáhla rychlosti 3 529,6 km/h. Tento absolutní rychlostní rekord pro letouny s proudovým motorem a lidskou posádkou platí dodnes. Když byl typ na konci devadesátých let kvůli vysokým provozním nákladům a nástupu digitálních satelitů definitivně vyřazen, odešla s ním do muzeí, včetně expozice v
National Museum of the U.S. Air Force, éra strojů, které zákony fyziky neobcházely elektronikou, ale podmaňovaly si je hrubou silou titanu a chemie. Zdroje fotografií lockheed_sr71_blackbird_za_letu_v_oblacich: Judson Brohmer / USAF / Wikimedia Public domain tankovani_sr71_blackbird_z_letounu_kc135q: Ken Hackman / USAF / Wikimedia Public domain motor_pratt_whitney_j58_test_forsaze: NASA Dryden Flight Research Center / Wikimedia Public domain