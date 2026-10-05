Gabriela Partyšová po čtyřech letech s miliardářem přiznala, zda by šla potřetí k oltáři. „Svatby jsou fajn," řekla

Gabriela Partyšová po čtyřech letech s miliardářem přiznala, zda by šla potřetí k oltáři. „Svatby jsou fajn," řeklaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Gabriela PartyšováZdroj: Nextfoto
Článek byl publikován 05.10.2026 09:00
Blanka Vránová drží v říjnových dílech Ulice tři cizí krize najednou, a z vlastního vztahu s Evženem se...
Studentka Pražské konzervatoře Simona Jarolímová vstoupila do Ulice jako záhadná Františka Orlová, a diváci...
Veronika Arichteva v podcastu přiznala, že na ulici konfrontovala cizí matku. A zrovna ideální to nebylo,...
Herečka v podcastu Mámy sobě popsala tři momenty, které ji jako matku zasáhly nejvíc, a každý z nich...
Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...Všechny články tohoto autora →
- Nemoc mu vzala řeč i kariéru, ale ne úsměv. Bruce Willis na nové fotce s dcerou dojal tisíce fanoušků
- České divy na Thálii: Špinar s nekonečným rozparkem, o 24 kilo lehčí Polišenská a mimoň Lewandowska
- Jitka Čvančarová v černých minišatech ukázala své krásné nohy: Fanynky si všimly, jak moc zhubla
- Blanka z Ulice pomáhá všem kolem sebe, ale sama se potápí. Podle diváků zbývá málo, aby znovu propadla alkoholu