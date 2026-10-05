Pondělní díl Ulice: Žárlivá scéna, ublížený Michal a u Adriany doma se otevře vážné téma

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Pondělní Ulice přinese žárlivou scénu i vážné téma u Adriany doma. Dojde i na hádku mezi Františkou a Michalem, který neustál odhalení ZeldenLorda. Řešit se bude i Soňa, a to u Hruškových doma. Žárlivá scéna
Hned ráno Žofka u snídaně informuje Adélu, že jí Matouš vzkazuje, aby nepodceňovala kontroly a pískání v uchu řešila. Adélu to naprosto vytočí, protože si nepřeje, aby o jejím zdravotním stavu oni dva spolu mluvili. Žofka se jí snaží vysvětlit, jak to bylo, ale marně.
Žofka si moc přeje vyrazit do Coolny na latinské tance, ale nemá partnera. Michal ji odmítl a Marek nemůže kvůli škole. Stejný problém řeší i Matouš, který pak nad kávou přemluví Denise, aby dorazil na večerní lekce tance. Ten souhlasí, a dokonce nabídne, že s sebou vezme i Danču s Týnou. Mezitím Adéla vyzvídá u Žofčiny mámy ohledně Matouše – jestli o něm Žofka nemluvila. Paní Dušková nic neví. Adély se pak zeptá, jestli jde večer taky do Coolny tančit.
A protože Daniela nakonec nemohla přijít, tak Matouš nemá s kým tančit. Když ale přijde Žofka, je nadšený a ihned ji vyzve k tanci. Večer se tam najednou objeví i Ivan s Adélou, která se Matoušovi na očích hodně předvádí. Nejprve na sobě nedává nic znát, ale než jdou spát, Adéla na Žofku pořádně vyjede a udělá jí žárlivou scénu. Podle ní oba stále opakují, že je tam velký věkový rozdíl, ale pak spolu tančí tělo na tělo. Navíc má za to, že jí Žofka lže a její teorie je, že věděla o Matoušovi, tedy že tam bude, a schválně jí to neřekla. Žofka jí podle ní jednoduše lže, aby ho mohla balit za jejími zády.
Poletím za tátou
Klárka ráno řeší, že jí její táta potvrdil, že nemůže přiletět za ní do Prahy. Rovnou Prokopovi oznámí své řešení – poletí za tátou do Brazílie. Prokop má za to, že to není nereálné, ale musí to nejprve probrat s mámou.
Když to Prokop večer Adrianě oznámí, tak se naštve. Podle ní je to zbytečné a nechápe, proč tak za něj bojuje. Prokop to má za dobrý nápad kvůli Klárce – ta se nepřestane ptát na tátu. Podle něj by si měla vzpomenout, jak kdysi hledala tátu ona. To Adrianu dostane a odchází s tím, že to je na ni moc.
Ublížený Michal
Michal se Ivanovi omluví, že jej podezříval. Val pak zajímá, jestli už ví, kdo to tajemný hráč je. Michal je v šoku, že o tom nic neví, protože si myslel, že to jeho fiasko na streamu viděla už celá škola. „Celou dobu to byla Františka. Vodila mě za nos.“
Františce to celé přijde vtipné, nechápe, že Michal to bere tak vážně. „Co jsem ti takovýho provedl, že si ze mě musela udělat blbce?“ vzteká se a ni. Nakonec Františka přizná, že v něm jen viděla dalšího namachrovaného kluka, který nedokáže připustit, že by i holka mohla hrát na profesionální úrovni. Pustí se do sebe a Michal se cítí ublížený a do Františky si pořádně rýpe. I Kolda přizná, že to celé bral spíše jako srandu.
Jedině Soňa
U Hruškových doma se řeší, koho budou volit. Sebík má jasno, bude tetu volit. Vladimír ale jeho nadšení nesdílí a Kamila dokonce přemýšlí, že tam ani nepůjde. Jiřina má ale jasno – je to rodina a měli by ji podpořit.
Jiřina pak zjišťuje u Pumrové novinky ohledně voleb a jiných kandidátů. Kamile se pak svěří s novinkami – kolem Jirky a jeho rodiny je toho hodně podezřelého a přece nechtějí, aby se jim tam proháněli mafiáni.
Seriál
Ulice sledujte každý všední den v podvečer na Nově a o den dříve na ONEPLAY. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autor).