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Potraviny, které způsobují reflux. Pro klidné trávení se jim obloukem vyhněte

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Reflux postihne za život každého, někdo je však vystaven gastroezofageálnímu refluxu neboli jícnovému refluxu častěji. Tato trávicí choroba vzniká ve chvíli, kdy svěrač mezi jícnem a žaludkem nefunguje správně a nezavírá se po pohybu do žaludku, čímž se dostávají kyseliny ze žaludku zpět do jícnu.
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Zdroj: Fotografie: Freepik
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 09:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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