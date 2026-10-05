Jsme nevinní, opakuje Manchester City. Klub se pustil do poslední bitvy o svou pověst

Jsme nevinní, opakuje Manchester City. Klub se pustil do poslední bitvy o svou pověstPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jsme nevinní, opakuje Manchester City. Klub se pustil do poslední bitvy o svou pověstZdroj: Manchester City
Článek byl publikován 05.10.2026 08:31
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