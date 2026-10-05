Taťána Kuchařová o odvrácené straně krásy: Závist, předsudky a vrásky

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Taťána Kuchařová (38) si připomíná 20 let od životního triumfu, který jí změnil život. Miss World z roku 2006 zavzpomínala na emotivní finále v Polsku, ale otevřeně promluvila také o tom, že krása může být někdy spíš přítěží. Exkluzivně pro Aplausin.cz prozradila, jak vnímá závist, stárnutí i své vrásky. Dojemné vzpomínky na Miss World
Je to přesně dvacet let, co se Taťána Kuchařová stala první Češkou, která získala korunku Miss World. Na slavnostní večer tehdy přijeli do Polska fandit také její rodiče. „Ty vzpomínky na ten konkrétní večer si pamatuju velmi živě. Vybavuju si, jak jsem v hledišti hledala rodiče, kteří měli půjčenou vlajku a přijeli mi do Polska fandit na finále,“ zavzpomínala Kuchařová. „Bylo to nádherné. Bylo to dojemné. To jsou prostě momenty, které člověk nikdy nezapomene.“ Krása, závist a vrásky
Za dvě dekády v showbyznysu ale poznala i odvrácenou stránku popularity. Krása a úspěch podle ní mohou být pro některé lidi důvodem k předsudkům nebo závisti. „Mám pocit, že jsem dobrým terčem pro spoustu lidí, když se to hodí,“ přiznala otevřeně. Sama však říká, že nejlepší obranou je její práce a výsledky. „Snažila jsem se a snažím proti předsudkům bojovat právě svým působením, svojí prací, tím, co dělám. Ukazovat na vlastním příkladu, že to může být jinak.“
Přestože by jí mnozí mohli hádat o řadu let méně, Kuchařová se stárnutí nebojí a dokonce přiznává, že své vrásky má ráda. „Určitě mám vrásky, ale mám je ráda. Samozřejmě se nějakým způsobem udržuju, ale na druhou stranu to moc neprožívám,“ řekla s nadhledem. Pro bývalou Miss World totiž není skutečná krása pouze o dokonalém vzhledu. „Pro mě osobně jsou důležité oči a pohled. A to nestárne. Když tam je jiskra nebo zápal pro věci, tak je to to nejdůležitější.“
Na jubilejní večer dorazila Kuchařová v elegantním outfitu, který doplnily výrazné smaragdové šperky. A jejich hodnota? Tu překvapivě sama nezná. „To vůbec netuším, ani jsem to nechtěla vědět,“ prozradila se smíchem. Šperky jí zapůjčila rodinná firma Korbička, se kterou spojila právě tento slavnostní večer. Po dvaceti letech od historické korunky tak Kuchařová ukazuje, že její příběh zdaleka nekončí, a že největší ozdobou podle ní stále zůstává především jiskra v očích. Zdroj: Aplausin.cz