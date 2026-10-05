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Simona Krainová ukázala luxusní domov: V ložnici má své fotky v nadživotní velikosti

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Dennívýzva
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Od havířovského paneláku přes Paříž až do luxusního pražského bytu. Simona Krainová (53) ukázala domov, který vznikl spojením dvou půdních prostorů. Největší pozornost ale poutá její ložnice. Stěnu u postele zaplnily obří černobílé portréty modelky.
Krainová se pochlubila svou nemovitostí

Krainová se pochlubila svou nemovitostí

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 09:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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