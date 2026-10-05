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Dokonalý relax kousek od Prahy. Poděbrady spolehlivě vrací ztracenou energii

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Lázně Poděbrady nabízejí ideální kombinaci odpočinku, léčivých procedur a kultury. Minerální pramen na zámeckém nádvoří ukrývá tajemství dokonalé regenerace.
Lázně Poděbrady

Lázně Poděbrady

Zdroj: FOTO:MOs810, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.10.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

Web přináší tipy na výlety po České republice i do zahraničí, inspiraci pro víkendové pobyty, rodinné cestování i objevování méně známých míst. Čtenáři zde najdou doporučení na zajímavé destinace, přírodní krásy, historická místa i praktické rady, které se hodí před každou cestou.Obsah propojuje...

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