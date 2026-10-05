Dokonalý relax kousek od Prahy. Poděbrady spolehlivě vrací ztracenou energii

Středočeské Poděbrady patří k vyhledávaným lázeňským destinacím pro dokonalý odpočinek a prvotřídní zdravotní péči. V malebné rovinaté krajině se už více než sto let úspěšně léčí kardiovaskulární potíže a pohybový aparát. Návštěvníky sem přitahuje léčivá síla místních pramenů plných minerálů a bohatý kulturní život. Polabské město přináší ideální útočiště pro nabrání nových sil. Zámecký pramen a historie péče
Historie lázeňství ve městě odstartovala na samém počátku 20. století díky iniciativě majitele panství Arnošta Filipa Hohenloha. Urozený aristokrat pozval na své sídlo pruského statkáře a proutkaře barona Büllowa, aby mu pomohl zajistit spolehlivý zdroj pitné vody. V srpnu roku 1905 vytryskl z hloubky necelých sto metrů přímo na nádvoří zámku mimořádně silný pramen minerálky.
O tři roky později přivítalo město první hosty a začala se psát nová velmi úspěšná kapitola celého regionu. Lázeňské centrum s historickým puncem dnes vkusně obklopují zelené parky plné vzrostlých stromů. Rovinatá polabská krajina a teplé podnebí působí na lidskou psychiku velice blahodárně. Promenády přirozeně vybízejí k dlouhým odpoledním procházkám i aktivnímu odpočinku u golfu nebo nenáročné cyklistice podél řeky Labe.
Uhličité koupele a uvolnění
Místní odborníci se dlouhodobě zaměřují na nápravu pohybového aparátu, léčbu cukrovky a rekonvalescenci po těžkých onkologických nemocech. Vůbec největší věhlas městu přinesla špičková kardiologie, díky níž ve společnosti spolehlivě zlidovělo heslo o příznivém vlivu Poděbrad na lidské srdce. Unikátní léčebný zdroj představuje přírodní voda Poděbradka. Lidé ji s oblibou popíjejí přímo u vstupní zámecké brány nebo si ji dopřávají ve formě teplých
lázní.
Lázeňské procedury si můžete dopřát v rámci ucelených pobytových balíčků nebo si program sestavíte přesně podle svých aktuálních potřeb. Vyhledávaná patnáctiminutová uhličitá koupel v přírodní minerálce vyjde zhruba na 650 korun. Za třičtvrtěhodinovou klasickou celotělovou masáž hosté zaplatí něco přes 1200 korun. Obzvlášť velký zájem budí také hodinový vstup do moderního bazénu a wellness zóny Chariclea za necelé dvě stovky.
Lázně Poděbrady, FOTO: MOs810, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons Taneční večery a slavní hosté
Po důkladném prohřátí těla v koupelích přichází obvykle čas na společenský život a dobrou zábavu ve společnosti dalších hostů. Jednotlivé lázeňské domy pravidelně pořádají oblíbené taneční večery s živou hudbou. K tanci i poslechu zahrají v nejbližších termínech kapely FOBOS, RETRO nebo hudební formace K Music. Návštěvníci si tak užijí velmi uvolněnou atmosféru tradičních večírků a snadno navážou nová přátelství.
Kultura má ve městě tradičně velmi silné zastoupení a pečlivě sestavený program pamatuje na fanoušky mluveného slova i milovníky gurmánských zážitků. Pozornost pravidelně budí diskusní pořad Křeslo pro hosta, kam přijímají pozvání populární osobnosti českého veřejného života. Publikum se na podzim setká s herci Igorem Barešem nebo Tatianou Dykovou a příznivci vybraných chutí vyrazí na řízené ochutnávky prémiových rumů a destilátů.
Komfortní pobyt blízko metropole
Zázemí pro všechny návštěvníky zajišťuje celkem devět různých hotelů s kapacitou přesahující 800 lůžek. Náročnější klientela s oblibou vyhledává čtyřhvězdičkové komplexy Chariclea, Bellevue Tlapák, Zámeček nebo Libenský. Pokoje si lze rezervovat na zkrácený víkendový odpočinek i na klasický samoplátecký pobyt s plným léčebným servisem.
Cesta do středočeských lázní probíhá mimořádně hladce díky skvělé dopravní dostupnosti po blízké dálnici, takže z Prahy sem dojedete za necelou hodinu. Do cestovního zavazadla pak stačí přibalit pohodlné sportovní oblečení na vycházky, pečlivě zkontrolovat všechny trvale užívané léky a vyrazit vstříc zaslouženému odpočinku.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( cs.wikipedia, lazne-podebrady.cz).