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Během návštěvy usnula v nejstřeženější věznici. Kvůli kurióznímu omylu tam 30letá žena musela zůstat přes noc

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Dennívýzva
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Když šla tato žena navštívit jednoho z vězňů do věznice s nejvyšší ostrahou, nechtěně zůstala přes noc uvnitř. Nikdo si jí prostě nevšiml.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 09:30

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