Během návštěvy usnula v nejstřeženější věznici. Kvůli kurióznímu omylu tam 30letá žena musela zůstat přes noc

Když šla tato žena navštívit jednoho z vězňů do věznice s nejvyšší ostrahou, nechtěně zůstala přes noc uvnitř. Nikdo si jí prostě nevšiml.
Ve vězení nechce pravděpodobně skončit nikdo. Někdy se však stane, že tam i obyčejný civilista pobude déle, než by měl. To byl také případ teprve
30leté ženy, která šla navštívit jednoho z vězňů do Theo Lacy v kalifornském Orange, což je věznice s nejvyšší ostrahou. Nechtěně totiž usnula v čekárně a poté, co se zařízení zavíralo, si jí jednoduše nikdo nevšiml. Skutečnost podle webu CBSNews potvrdila i samotná mluvčí šerifa. Velké nedorozumění ve střežené věznici
Žena, jejíž totožnost policie neuvedla (byla však popsána jako 30letá zdravá žena), šla do vězení za účelem návštěvy jednoho z odsouzených, se kterým byla pravděpodobně v blízkém vztahu. Jakmile přišla do zařízení,
personál ji nasměroval do čekárny v kasárenské části, kde se mohla svévolně pohybovat a vyčkat na setkání s dotyčným vězněm. Bohužel však došlo k naprostému nedorozumění a z věznice se dostala až na druhý den.
Přestože je Theo Lacy jednou z věznic s nejvyšší ostrahou ve Spojených státech, ženě se podařilo právě v této části usnout, a když byl areál v 17 hodin uzavřen, nikdo si jí prostě nevšiml. Nalezena byla teprve až v momentě, kdy byla
oblast znovu otevřena, tedy v 8 hodin následující ráno. Důvodem jejího náhlého odpočinku přitom byla podle mluvčí šerifa Carrie Braun skutečnost, že byl navštěvovaný vězeň v daný moment nedostupný.
Nepřístupná oblast bez kamerových záběrů
Jak také uvádí web
OCRegister, ženě byla objevena tržná rána na ruce a nikdo nevěděl, jak k ní přišla. Ona sama prý netuší, kde k zranění přišla, a nic zvláštního se danou noc podle ní nedělo. Mimo jiné se také žena nacházela v oblasti, která není pro vězně volně přístupná. Je ovšem pravdou, že bezpečností kamery uvnitř čekárny nebyly monitorovány (jsou pod dohledem pouze v případě, pokud se tam nachází příslušníci zařízení).
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Jelikož však nikdo neměl být uvnitř, žádné záběry se nedochovaly. Příslušníci vězeňské služby byli z celé situace vyvedení z míry, jelikož nikdy nic podobného nezažili. Na webu SvětKreativity jsme také psali o
dopisu z vězení směřovaném pro policii, který způsobil na službě obrovský chaos.
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Uvnitř čekárny pro návštěvy také není žádný telefon a podle státního zákona žádné takové zařízení žena ani přinést do vězení nesměla. V současné době tak probíhá interní vyšetřování, aby se zjistilo, jak byla žena uvnitř
uzamčena a zda je třeba změnit nějaké postupy nebo zásady. Jedna okamžitá změna přitom již byla provedena, a to že supervizor musí oblast alespoň jednou během noci zkontrolovat. V čekárně bude navíc instalován nouzový telefon, aby se takové případy daly řešit ihned.
Článek
30letá žena zůstala po návštěvě přes noc ve věznici s nejvyšší ostrahou. Omylem zde usnula pochází z webu Světkreativity.