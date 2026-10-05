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Můžete bydlet v zahradním domku? Čeká vás útulný domov, nebo problém s úřady?

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Dennívýzva
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Malý domek mezi stromy, ranní káva na terase a vlastní bydlení bez obrovské hypotéky. Zní to lákavě. Jenže mezi zahradním domkem a domem, ve kterém můžete legálně bydlet, může být podstatný rozdíl. A samotné zateplení, koupelna ani kuchyňská linka ho nevyřeší.
Můžete bydlet v zahradním domku? Čeká vás útulný domov, nebo problém s úřady?

Můžete bydlet v zahradním domku? Čeká vás útulný domov, nebo problém s úřady?

Zdroj: Canstockphoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.10.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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