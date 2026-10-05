Můžete bydlet v zahradním domku? Čeká vás útulný domov, nebo problém s úřady?

Malý domek mezi stromy, ranní káva na terase a vlastní bydlení bez obrovské hypotéky. Zní to lákavě. Jenže mezi zahradním domkem a domem, ve kterém můžete legálně bydlet, může být podstatný rozdíl. A samotné zateplení, koupelna ani kuchyňská linka ho nevyřeší.
Bydlení v zahradním domku – je to vůbec možné? Zdroj: shutterstock Zahradní domek, nebo malý dům? Rozhoduje účel stavby
Pod označením „zahradní domek“ se prodává kde co. Od jednoduché dřevěné stavby na nářadí až po vybavený objekt připomínající malý byt. Pro úřady však není rozhodující název v katalogu ani to, zda se dovnitř vejde postel. Důležité je, k jakému účelu je stavba určena a zda splňuje podmínky pro zamýšlené využití. Pokud má sloužit jako samostatné bydlení, nestačí ji pouze označit za zahradní příslušenství.
Do 40 metrů čtverečních neznamená bez pravidel
Častým omylem je představa, že do určité velikosti si na zahradě můžete postavit cokoli. Zákon skutečně umožňuje některé drobné stavby realizovat bez povolení stavebního úřadu. U běžné doplňkové stavby na pozemku rodinného domu, nebo rekreačního objektu se pracuje například s limitem 40 metrů čtverečních zastavěné plochy a výškou do pěti metrů.
Kromě rozměrů ale záleží také na účelu, odstupu od hranic pozemku a zachování plochy pro vsakování vody. Samotná výměra do 40 metrů čtverečních tedy není univerzálním ukazatelem k bydlení bez povolení.
Ne vždy je to možné. Zdroj: shutterstock Na vlastní zahradě nemůžete postavit cokoli
Ještě před výběrem domku je potřeba prověřit samotný pozemek. Vlastní zahrada totiž automaticky neznamená místo, kde lze vybudovat další domácnost. Rozhoduje mimo jiné územní plán a podmínky konkrétní lokality. Opatrnost je namístě zejména v zahrádkářských osadách. Zákonná kategorie drobných staveb do 40 metrů čtverečních pro tyto plochy výslovně vylučuje stavby pro bydlení, i rodinnou rekreaci. Možnost postavit zde zahradní zázemí proto nelze zaměňovat za možnost postavit malý rodinný dům.
Když se má stát ze zahradního objektu domov..
Pokud už domek stojí a vy ho chcete proměnit v domov, začněte dohledáním dokumentace. Ta pomůže objasnit, k čemu stavba slouží z právního hlediska. Přechod od skladu zahradního náčiní k obytnému prostoru může vyžadovat povolení změny v užívání.
Jestliže jsou zároveň nutné stavební úpravy podléhající povolení, řeší se záměr prostřednictvím žádosti o povolení stavby. Schválení přitom není automatické a proto se vyplatí možnosti ověřit ještě před rekonstrukcí. Předejdete tak situaci, kdy investujete do nové koupelny a kuchyně, ale zamýšlené bydlení nebude možné povolit.
Důležitý je účel stavby. Zdroj: Canstockphoto Letní pohoda ještě nezaručuje pohodlné bydlení v zimě
Vedle dokumentů přijde na řadu i každodenní pohodlí. Letní odpoledne v dřevěném domku totiž mnoho neprozradí o tom, jak se v něm bude žít v listopadu. Předem je dobré spočítat si náklady na zateplení, vytápění, vodu a řešení odpadních vod.
Promyslet je potřeba také větrání, prostor na sušení prádla, či ukládání věcí. To, co při víkendovém pobytu snadno přehlédnete, vám může při každodenním bydlení chybět. Nízká katalogová cena samotného domku tak může představovat jen část konečného rozpočtu.
Během zimy se pohoda může prodražit. Zdroj: Primalex Trvalý pobyt není povolením k bydlení
Častou otázkou je také trvalý pobyt. Ten lze za splnění zákonných podmínek přihlásit i v objektu určeném k individuální rekreaci, který má odpovídající číslo popisné, nebo evidenční. Trvalý pobyt je ale evidenční údaj, nikoli povolení změnit způsob užívání stavby. Přihlášení adresy tedy samo o sobě nepromění zahradní domek v legální obytný dům. Stejně tak skutečnost, že máte trvalý pobyt vedený jinde, neřeší přípustnost bydlení v domku.
Ani domek na kolech není automatickou výjimkou
Ani domek dovezený na podvozku nemusí být cestou bez administrativy. Pokud na konkrétním místě plní funkci stavby, může podléhat stavebnímu zákonu. Rozhodující je konkrétní provedení a využití, nikoli pouze možnost objekt někam převézt. Na obecný příslib prodejce, že „mobilní domek žádné povolení nepotřebuje“, proto není vhodné spoléhat bez ověření konkrétního záměru.
Zdroj: mv.gov.cz, radyzezahrady.cz a autorský text