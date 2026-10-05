Terminál Smíchov postaví za 6 miliard, historická hala zůstane

Zakázka podle schváleného materiálu zahrnuje výstavbu P+R parkovacího domu západně od železniční stanice, vybudování terminálu autobusové dopravy pro dálkovou i regionální dopravu nad nástupišti železnice či přestavbu přednádražního prostoru v Nádražní ulici. Původně předpokládaná hodnota zakázky byla 7,12 miliardy korun bez daně. Správa železnic již koncem roku 2023 zahájila modernizaci vlakové stanice a kolejišť za 5,1 miliardy korun a plánuje také rekonstrukci nádražní budovy.
„Tento návrh s nabídkovou cenou nám zajistí do roku 2033 výstavbu nové platformy pro dálkové i městské autobusy, samozřejmě zároveň i příměsto, P+R parkoviště, parkoviště také pro kola, pro sdílená i individuálně vlastněná kola a nové pěší vazby," sdělil na tiskové konferenci náměstek pro oblast dopravu Jaromír Beránek (Piráti).
Beránek dodal, že autobusový terminál by měli začít stavět v průběhu příštího roku v návaznosti na dokončení spodní části podání Správy železnic.
Pražští radní dnes také schválili nové vypsání tendru na dozor plánované stavby terminálu. V původním tendru město v minulosti vybralo vítěze, ale kvůli námitkám výběr zrušilo a nový výběr podle dnes schváleného materiálu nestihlo schválit v původní lhůtě, takže nyní musí magistrát zakázku vypsat znovu. To musí ještě schválit zastupitelstvo, které se nicméně sejde až po nadcházejících volbách v novém složení.
Čtěte také: Smíchovské nádraží se mění před očima. První nová nástupiště otevřou již na podzim
Z Nádražní ulice povedou podchody železnice k nástupištím. V druhé úrovni bude samotná stanice, která bude na stejné rovině jako dnes, a nad ní je v plánu autobusový terminál přesunutý z nynějšího nádraží Na Knížecí. Pod terminálem bude metro. Všechny úrovně a druhy dopravy budou vzájemně propojeny.
Historickou halu zachovají a opraví, její rekonstrukce je naplánována na roky 2027 až 2029.
Smíchovské nádraží bylo otevřeno jako druhá velká stanice v Praze v roce 1862. Nynější budova stanice byla postavena v 50. letech minulého století, původní budovy se i kvůli poškození za druhé světové války nezachovaly. Nádraží patří k nejvytíženějším železničním uzlům v Praze, spolu s nádražím hlavním - na které bylo napojeno deset let po svém vzniku - a Masarykovým.