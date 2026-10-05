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Terminál Smíchov postaví za 6 miliard, historická hala zůstane

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Dopravní terminál na smíchovském nádraží postaví pro hlavní město sdružení vedené firmou SMP Construction za zhruba 6,2 miliardy korun bez DPH. Plánovaný terminál má propojit na jednom místě vlaky, metro, městské i meziměstské autobusy a tramvaje.
Terminál Smíchov postaví za 6 miliard, historická hala zůstane

Terminál Smíchov postaví za 6 miliard, historická hala zůstane

Zdroj: Správa železnic
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 09:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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