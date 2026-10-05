Je poblíž válka, varuje Verstappen. Hamilton se s Nizozemcem pustil do křížku

- Katar má hostit předposlední závod 29. listopadu, Abú Dhabí finále 6. prosince.
- Rozhodnutí o obou podnicích padne v polovině října.
- Záložní variantou je Imola, kde už podle GPblogu stavějí tribuny.
- Valtteri Bottas upozornil, že jezdci se Itálii vyhýbají i kvůli vyšetřování finančních úřadů.
- Tento víkend se jede Velká cena Bahrajnu v malajsijském Sepangu.
Bezpečnost před smlouvou
Na trati spolu Verstappen a Hamilton zažili leccos. Tentokrát se ale přou o otázku, kterou formule 1 běžně neřeší: zda se na daném místě vůbec má závodit. Konflikt na Blízkém východě, který podle GPblogu začal v únoru úderem USA a Izraele na Írán, už letos vzal šampionátu jarní závody v Bahrajnu a Saúdské Arábii. Šéf F1 už dříve připustil, že sezona může skončit v Evropě.
Verstappen pro nizozemskou stanici Viaplay zdůraznil, že proti oběma zemím nic nemá a za normálních okolností tam jezdí rád. Hranici pro něj představuje bezpečnost. „Pak je jedno, jestli máte smlouvu, nebo ne. Ale není to na mně,“ dodal.
Hamilton věří Domenicalimu
Sedminásobný mistr světa, který se nedávno zastal šéfa Ferrari Freda Vasseura, by si přál opak. „Osobně tam chci jet. Na Blízký východ jezdím rád,“ uvedl v Baku. Z informací, které četl, podle něj vychází, že situace je v pořádku. Hned ale přiznal, že nemá úplný obrázek a míru rizika sám posoudit neumí. „Věřím, že Stefano udělá pro sport správné rozhodnutí,“ řekl na adresu šéfa formule 1 Stefana Domenicaliho.
Zimní Imola a daňová past
Pokud by podniky v zálivu odpadly, sezonu by mohla uzavřít Imola. Pro Hamiltonovo Ferrari by šlo o druhý domácí závod v roce, nadšení přesto nemá. „Zakončit sezonu v zimě v Imole nemusí být po stránce počasí to nejlepší. Je to krásná trať, ale předjíždět se na ní nebude,“ poznamenal.
Verstappenovi by italský prosinec nevadil. Připustil, že s pneumatikami do deště by závod mohl být chaotický, přesto Imolu označil za dobrou trať.
Ve středu přidal další argument proti Imole Valtteri Bottas z Cadillacu. Kromě mlhy, brzkého soumraku a chladu zmínil italské finanční úřady, které podle GPblogu od jara prověřují daně týmů a jezdců. „Žádný jezdec teď kvůli nedávným událostem nechce v Itálii závodit,“ prohlásil Fin. Pokud by ale F1 rozhodla, pojede.
Do poloviny října platí původní kalendář. Imola mezitím staví tribuny pro závod, který se možná nikdy nepojede.