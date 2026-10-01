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Dagmar Honsová prozradila, jaký bude říjen. Meteorologické modely hovoří jasně

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Možná se těšíte na sychravý, deštivý říjen. Meteoroložka Dagmar Honsová prozradila, jak to zatím s říjnem vypadá. Potěší milovníky horkého čaje a deštníků, nebo se zaradují zastánci babího léta?
Dagmar Honsová prozradila, jaký bude říjen. Meteorologické modely hovoří jasně

Dagmar Honsová prozradila, jaký bude říjen. Meteorologické modely hovoří jasně

Zdroj: Pixel-Shot / Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 14:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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