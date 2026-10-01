Dagmar Honsová prozradila, jaký bude říjen. Meteorologické modely hovoří jasně

už mají jasno. Říjnové modely Dagmar Honsová slibuje ve výsledku docela teplý podzim:
Modely počítají jednotlivé říjnové týdny jako teplotně nadnormální a srážkově buď podnormální nebo normální.
Po
suchém a deštivém létě to není moc dobrá zpráva pro přírodu, ale ještě není vše ztraceno. Jeden zlom předpovědní modely přece jen vidí, jak říká meteoroložka:
Kolem 8. října očekáváme přechod studené fronty a mírné ochlazení a místy déšť.
První třetina října bude teplá a slunečná
První část října bude spíše teplá, jasná až polojasná; oblačnost a přeháňky se objeví jen ojediněle. Po ránu budeme na mnohých místech zažívat
romantickou mlhu a chladnější teploty kolem 10 °C, případně klesající až k 4 °C, ale v průběhu dne nás čeká slunečno. Denní teploty zpočátku období 18 až 24 °C, postupně 16 až 21 °C. Krásné babí léto. listy | Zdroj: Natalia Deriabina / Shutterstock Druhá třetina října může být chladnější
V druhé třetině října by měla současná podoba počasí přetrvávat, častější ale už budou
přízemní mrazíky. Denní teploty také o něco poklesnou 14 až 20 °C. Jestli v polovině října přijde vyšší pravděpodobnost deště, ještě není jisté. Optimistické modely to však zatím nevylučují.
Od západu by k nám mohly přijít studenější větry, postupně by se přidaly srážky a teploty by se mohly snížit o několik stupňů, takže by nebyly vyloučeny ani teploty kolem 10 °C přes den. Toto ochlazení by postihlo celou západní a střední Evropu.
Poslední třetina října už bude klasicky podzimní, ale stále slunečná
Poslední třetina října by mohla být ještě chladnější. Předpověď udává denní teploty
13 až 18 °C a při jasných nocích může být běžně kolem nuly. Obloha by měla být stále jasná až polojasná, jen ojediněle se vyskytne oblačnost a přeháňky. Delší období dešťů se nepředpokládají, stejně jako jiné meteorologické výkyvy. Stále to tedy vypadá na hezký podzim.
Rekordní počasí nehrozí, máme hezký podzim
Dagmar Honsová také připomněla
, které letos rozhodně nehrozí. Ale pro zajímavost: V roce rekordní počasí 2023 začátek října atakoval 30 °C, zatímco v roce 1930 bylo na Lysé Hoře naměřeno 92 cm sněhu. Jedno je jisté, tyto extrémy se letos lámat nebudou.
Říjen vypadá jako příjemný přechod z léta do podzimu,
uzavírá celé období Dagmar Honsová. Nezbývá nám než si užívat hezkého počasí.
Zdroje článku:
wxcharts.com, nespechej.cz
Autor článku:
Renata Petříčková