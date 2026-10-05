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Exposlanec Wolf přiznal vinu. Za vyhýbání se vězení dostal další rok

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Dennívýzva
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Bývalý ostravský poslanec za ČSSD (nyní SOCDEM) Petr Wolf dnes u Okresního soudu v Ostravě dostal jeden rok vězení za to, že se vyhýbal nástupu šestiletého vězení za dotační podvod a uprchl do Paraguaye. Za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání mohl dostat až dva roky vězení navíc.
Exposlanec Wolf přiznal vinu. Za vyhýbání se vězení dostal další rok

Exposlanec Wolf přiznal vinu. Za vyhýbání se vězení dostal další rok

Zdroj: pixabay.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 08:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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