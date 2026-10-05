Bitka hvězd v Pardubicích. Smejkal si vychutnal Chlapíka, ten si o nakládačku řekl

Neděle 4. října 2026, pardubická aréna, 34. minuta. Daniel Gazda právě zvýšil na 4:1 pro Dynamo. Uplynulo dvanáct sekund. U středového buly se proti sobě postavili dva muži, kteří do zápasu vstupovali jako ofenzivní tahouni svých týmů: Smejkal s pěti góly v osmi kolech, Chlapík jako nejproduktivnější sparťan sezony s deseti body. Rukavice letěly na led ještě před vhozením puku. Co následovalo, nebylo jen pár ran navíc. Byl to moment, ve kterém se celý zápas zlomil, jen ne tak, jak by čekal kdokoli z přítomných.
Dvanáct sekund, které změnily atmosféru
Podle oficiálního zápisu je bitka vedená v čase 34:19, tedy pouhých dvanáct sekund po Gazdově gólu na 4:1. Oba hráči dostali shodně pět minut za přestupek „bitka“, bez označení agresora, bez osobního trestu do konce utkání.
Jenže suchý zápis nevypráví celý příběh. Smejkal po zápase pro Deník Sport popsal, jak to začalo: Chlapík ho u buly vyzval ve stylu „Pojď!“ a tím souboj odstartoval. Smejkal měl navrch hned v úvodu, sám přiznal, že mu spoluhráči říkali, že to bylo jednoznačné. Chlapík podle popisu iSportu po přesných ranách ztratil rovnováhu a odešel na ošetření do kabiny. Do zápasu se sice vrátil, ale jeho čas na ledě skončil na 20 minutách a 17 sekundách.
Sparta se nadechla, Dynamo odpovědělo tvrději
Paradox celé bitky? Krátkodobě pomohla spíš Spartě. Ronald Knot po zápase otevřeně řekl, že emoce a rvačka mužstvo „nějakým způsobem nakoply“. A čísla mu dávají za pravdu: Sparta během pěti minut stáhla z 1:4 na 3:4.
Jenže pak přišla pardubická odpověď, která rozhodla:
- 42. minuta – Kondelík zvyšuje na 5:3
- 47. minuta – Tomášek přidává šestý gól
Sparta sice v 50. minutě ještě korigovala na 4:6, ale to už byl jen kosmetický zásah. Chlapík navíc ve stejné fázi zápasu nasbíral další dvě minuty za hrubost. Celkově odcházel se sedmi trestnými minutami, Smejkal s devíti.
Proč nešlo o náhodný střet
V extralize se rvačky občas stanou. Většinou ale mezi silovými specialisty, jejichž hlavní pracovní náplní je právě fyzický nátlak. Tady se do pěstního souboje pustili dva ofenzivní lídři, sparťanský kapitán a pardubický střelec. To je podstatný rozdíl.
Smejkal k výběru soupeře dodal: „Je to jejich nejlepší hráč, tak proč ne.“ Nešlo o náhodnou potyčku v rohu kluziště. Šlo o cílený psychologický úder ve chvíli, kdy Dynamo vedlo o tři góly a chtělo Spartě vzít poslední zbytky sebevědomí. Že se Chlapík do souboje nechal vtáhnout, nebo ho sám inicioval, říká hodně o teplotě celé rivality.
Tabulka a kontext série
Výhra posunula Pardubice na druhé místo s 21 body z devíti zápasů a skóre 39:25. Šlo o pátou výhru v řadě. Sparta zůstala osmá s deseti body z osmi utkání. Z posledních pěti vzájemných duelů vyhrály Pardubice tři, Sparta dva; většina z nich byla těsná a část spadá do vyřazovací série z jara 2026.
V době naší rešerše disciplinární komise ELH nezveřejnila k incidentu žádné nové rozhodnutí. Samotný zápis obsahuje jen standardní pětiminutový trest za oboustrannou bitku, bez automatické stopky pro další kolo.
Deset gólů, pěstní souboj dvou hvězd a psychologická válka, kterou nakonec vyhrál ten tým, co po ní dokázal dál skórovat. Pardubická neděle měla všechno, co rivalita velkých klubů potřebuje, a Smejkalův úsměv v rozhovoru po zápase mluvil za víc než jakákoli statistika.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek