Krize v hokejové Spartě. Kouč Augusta po další prohře zkritizoval hráče a naznačil změny v kádru

Šest inkasovaných gólů v Enteria areně, tolik Sparta v této sezoně ještě nedostala. Přitom nejde o to, že by tým nestřílel. Čtyři branky v zápase by jindy stačily. Jenže pokaždé, když se Pražané dotáhli, Pardubice odpověděly. A odpovídaly tam, kde to bolí nejvíc: v osobních soubojích u mantinelu a v předbrankovém prostoru, kde si domácí dělali, co chtěli. Augusta po zápase nechodil kolem horké kaše. Řekl, že utkání rozhodla agresivita soupeře v klíčových prostorech a že jeho tým souboje neuhrával. Nepadla sice žádná konkrétní jména, ale tón byl jednoznačný: takhle to dál nejde.
Pět porážek z osmi zápasů
Čísla mluví jasně. Po osmi odehraných kolech Tipsport extraligy 2026/27 je Sparta osmá s deseti body, skóre 25:24 a bilancí tří výher, jedné prohry po nájezdech a čtyř porážek v základní hrací době. Na čtvrté Mountfield HK ztrácí tři body, na třinácté místo má náskok pouhých čtyř bodů. Tabulkový kolaps to není. Ale pro tým, který se staví do role aspiranta na titul, je to start, po kterém se v kabině i v kancelářích mluví jinak než v létě.
Každá z porážek měla navíc jiný charakter. Doma s Karlovými Vary prohrála Sparta 0:1 při 27 střelách, čistá neefektivita. V Hradci inkasovala tři góly během úvodních pěti minut a pak marně dotahovala. V Pardubicích poprvé v sezoně dostala šest branek, a přestože dvakrát snižovala, nikdy nedokázala duel zlomit. Společný jmenovatel? Neschopnost vyhrát klíčové momenty v těsném kontaktu se soupeřem.
Co Augusta řekl, a co ne
Trenér po pardubickém zápase mluvil o osobních soubojích a o tom, že Dynamo bylo v prostorech před brankou a kolem mantinelu jednoznačně lepší. Opakovaně zmiňoval potřebu hrát „špinavý“ hokej, tedy ten, který nesbírá body za eleganci, ale za ochotu jít do míst, kde to bolí. Není to poprvé. Podobná slova zaznívala i po předchozích prohrách. Z jednorázového napomenutí se stává motiv.
Co Augusta naopak neřekl: nejmenoval konkrétního hráče, kterého by veřejně shodil. A neřekl ani, kdo by měl do týmu přijít. To je důležité rozlišení. Mediální prostor se plní spekulacemi o tom, která jména v kádru jsou v ohrožení (zmiňují se Sirota, Knot, Hrabík, Hyka nebo Najman), ale jde o analytické úvahy, ne o potvrzené kroky sportovního vedení.
Zápas navíc Sparta odehrála bez Jiřího Sekáče, který chyběl kvůli trestu. Absence hráče z top šestky útoku zasáhla ofenzivní rotaci ještě před úvodním buly. A ve druhé třetině přišla bitka Filipa Chlapíka s Jiřím Smejkalem, po níž sice následná přesilovka přinesla gól Devina Shorea na 2:4, ale celkový obraz frustrace v týmu jen podtrhla.
Kádr je „v řešení“, ale bez konkrétních jmen
Člen správní rady odpovědný za sport Tomáš Divíšek v klubovém rozhovoru potvrdil, že Sparta průběžně sleduje možnosti doplnění kádru. Preferuje české hráče, kteří zapadnou do systému a ideálně budou mít přesah i do další sezony. Klub nechce posilovat „na sílu“. V praxi to znamená, že sportovní úsek hledá, ale nespěchá, nebo přinejmenším nechce vytvářet dojem spěchu.
Augusta sám před sezonou řekl, že věci konzultuje se sportovním vedením a že tým skládá celý sportovní úsek společně. Nemá tedy nad výměnami poslední slovo sám. Přestavba kádru ve Spartě přitom není reakcí na pardubickou porážku, běží už od léta, kdy klub otevřeně mluvil o tom, že ji nechce odkládat. Pardubice jen zesílily hlasitost debaty.
Klíčový test přijde ve čtvrtek
Další zápas hraje Sparta 8. října od 18:30 doma v O2 areně proti Kometě Brno. O tři dny později přijedou Vítkovice. Domácí dvojblok po sérii tří porážek ze čtyř posledních zápasů je přesně ten moment, kdy se ukáže, jestli Augustova kritika funguje jako budíček, nebo jestli problém sahá hlouběji než k pozápasovému mikrofonu.
Sparta má smlouvu s Augustou na dvě sezony, podepsanou 30. dubna 2026 jako strategickou volbu, ne krizové řešení. O odvolání se veřejně nemluví. Ale ve Spartě platí jedno pravidlo spolehlivěji než jakákoli smlouva: titulové ambice nekupují čas. Kupují výsledky.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek