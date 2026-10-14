Tragický konec Petra Sepešiho (†25): Kolem jeho smrti jsou dodnes otázky. Objevila se další svědectví

Předčasná smrt Petra Sepešiho patří k nejtragičtějším příběhům českého popu, ale zároveň k těm, u nichž ani po desetiletích nezmizely všechny otázky.
Před čtyřiceti lety měl našlápnuto k velké kariéře. Petr Sepeši a Iveta Bartošová patřili k nejvýraznějším mladým pěveckým dvojicím poloviny 80. let. Nadějný zpěvák však 29. července 1985 tragicky zemřel ve Františkových Lázních. Naše redakce In-Lifestyle se podívala nejen na to, co se tehdy podle oficiálních záznamů stalo, ale také na pozdější svědectví lidí, kteří Petra znali a kteří tvrdili, že osudné místo mělo v té době technické problémy.
Mladá hudební hvězda se spojila s Ivetou Bartošovou
Petr Sepeši se hudbě věnoval už od mládí, hrál na kytaru a skládal vlastní písně. Důležitým okamžikem pro jeho kariéru se stal rok 1983, kdy se na festivalu Mladá píseň v Jihlavě setkal s Ivetou Bartošovou. Brzy se proslavili a jejich hity hrály z rádií. Knoflíky lásky, Červenám nebo My to zvládnem znala celá republika a společná kariéra se rozvíjela velmi rychle. Trvala však jen dva roky.
Pro Ivetu Bartošovou byl jeho odchod mimořádně těžkou ranou. O řadu let později na Petra podle iDNES vzpomínala velmi silnými slovy: „Petr byl čestný, citlivý a čistý člověk. Někdy mám pocit, že jsem nenašla nikoho, kdo by se mu podobal.“
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Oficiální verze mluvila jasně
Podle tehdejší policejní svodky došlo k tragédii 29. července 1985 kolem desáté hodiny večer. Petr Sepeši tehdy ve Františkových Lázních vjel na železniční přejezd a následně došlo ke střetu s projíždějícím vlakem. Dobový policejní záznam uváděl, že vůz byl po nárazu vlečen přibližně sto metrů. Vyšetřovací spis se už nedochoval, v Archivu bezpečnostních složek však zůstaly zmíněné záznamy, z nichž vychází i pozdější rekonstrukce události. Policie uvedla, že zpěvák na chráněném přejezdu objížděl zavřené závory právě v době, kdy tudy projížděl vlak. Příčina nehody tedy byla připsána selhání řidiče.
Přes přejezd mezi Aší a Františkovými Lázněmi přitom toho dne Sepeši projel několikrát. Poslední cesta z restaurace směrem do Aše se mu však stala osudnou. Podle svědků toho večera panovala bouřka a Sepešimu navíc nesvítila světla, čehož si měli všimnout jeho přátelé, se kterými trávil večer. „Mávali na něj, aby zastavil, že mu nejdou světla. On si myslel, že mu mávají na cestu. A jak se díval dozadu, tak mu auto na těch šraňkách chcíplo a on ho už nerozjel,“ popsal pro iDNES Tomáš Gottlieb, programový ředitel Lucerna Baru, který Petra s Ivetou tehdy podporoval.
Později se ale objevila jiná svědectví
Jenže v dalších letech se objevila svědectví, která do tehdejšího obrazu tragédie vnesla otazníky. Čestmír Věrný, který byl v osudný večer v restauraci Gruzie, kde se svými přáteli seděl i Sepeši, později popsal ještě jinou okolnost. Podle jeho svědectví, které zveřejnil Chebský deník, měly závory na nedalekém přejezdu několik dní poruchu. Přes den tam měl stát pracovník železnice, který podle Věrného pokyny řídil průjezd aut i přes spuštěné závory. Večer už na místě podle něj nikdo nebyl, přesto auta přes přejezd dál projížděla.
Porucha závor se stala jednou z pozdějších teorií, proč mohl mladý zpěvák na přejezd vjet, přestože byly závory stažené. Není ale doloženo, že právě tato okolnost nehodu způsobila. Tehdejší policejní záznam ji neuvádí, ani žádný dochovaný dokument. „Není divu, byl teprve rok 1985 a tehdy by nebylo příliš populární přiznat, že na tragické nehodě má podíl i někdo jiný, než sám nezodpovědný řidič,“ dodal Čestmír Věrný. Co přesně se osudného večera stalo, se tak už nejspíš nikdy nedozvíme.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Tragický konec Petra Sepešiho (†25): Jízda autem se mu stala osudnou, kolem jeho smrti jsou přesto dodnes otázky byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.