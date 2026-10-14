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Tragický konec Petra Sepešiho (†25): Kolem jeho smrti jsou dodnes otázky. Objevila se další svědectví

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Předčasná smrt Petra Sepešiho patří k nejtragičtějším příběhům českého popu, ale zároveň k těm, u nichž ani po desetiletích nezmizely všechny otázky.
Fotografie hrobu Petra Sepešiho

Fotografie hrobu Petra Sepešiho

Zdroj: Foto: Wencz / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0, hrob Petra Sepešiho
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 15:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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