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Petr Pavel se ocitl v situaci, kde šlo o život. Během války v Jugoslávii čelil ozbrojenému nebezpečí

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Petr Pavel zažil během vojenské kariéry okamžiky, kdy šlo doslova o život. Nejdramatičtější z nich přišel v roce 1993 během války v bývalé Jugoslávii.
Fotografie Petra Pavla

Fotografie Petra Pavla

Zdroj: Foto: VendySol / Creative Commons / licence 4.0, prezident České republiky Petr Pavel
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.11.2026 11:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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