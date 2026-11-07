Petr Pavel se ocitl v situaci, kde šlo o život. Během války v Jugoslávii čelil ozbrojenému nebezpečí

Petr Pavel zažil během vojenské kariéry okamžiky, kdy šlo doslova o život. Nejdramatičtější z nich přišel v roce 1993 během války v bývalé Jugoslávii.
Současný prezident Petr Pavel má za sebou vojenskou kariéru, během níž se dostal do situací, které si většina lidí nedokáže ani představit. Jedna z nich se odehrála v lednu 1993 během války v bývalé Jugoslávii. Tehdy se československá jednotka pod jeho velením podílela na záchraně desítek francouzských vojáků, kteří se ocitli v obklíčení. Za svůj podíl na operaci získal Pavel francouzský Kříž za vojenskou statečnost. Na In-Lifestyle nás ale zaujalo i to, že pro jednoho z tehdy zachráněných mužů jeho význam nespočívá v samotné medaili. Dodnes si pamatuje především člověka, který se v nebezpečné chvíli dokázal zachovat jako skutečný profesionál.
Francouzský velitel si dodnes pamatuje českého důstojníka
Psal se leden 1993 a na území bývalé Jugoslávie zuřil ozbrojený konflikt. Mezinárodní společenství se snažilo situaci stabilizovat prostřednictvím mírových jednotek OSN, jejichž součástí byli také českoslovenští vojáci. Ani příslušníci těchto jednotek však neměli zaručené bezpečí. Vojáci se pohybovali v oblastech, kde se jednotlivé ozbrojené skupiny střetávaly a kde se původně rutinní úkol mohl rychle změnit v boj o přežití.
V takové situaci se ocitli francouzští vojáci na stanovišti Karin Plaža v Chorvatsku. Jejich pozice byla ohrožená a cesta ven nebyla bezpečná. O pomoc proto požádali československý kontingent, kterému velel Petr Pavel. Ten musel při cestě k Francouzům jednat také se srbskými ozbrojenci, kteří československé jednotce bránili v průjezdu. Podle pozdějších vzpomínek francouzského důstojníka Erica Zanoliniho se situace vyhrotila natolik, že Pavlovi během vyjednávání drželi samopal u hlavy.
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Zanolini, který tehdy velel jedné z ohrožených skupin, na celou událost vzpomínal v rozhovoru pro Radio Prague International. Z československého velitele mu utkvěl především klid a profesionalita. Pavlův přístup na něj zapůsobil natolik, že se později sám zasadil o jeho francouzské vyznamenání. Českoslovenští vojáci nakonec pomohli dostat z nebezpečného prostoru 53 Francouzů. Pro muže, kteří se ocitli v obklíčení, nešlo jen o úspěšně dokončenou vojenskou operaci, ale především o možnost vrátit se živí ke svým blízkým.
Petr Pavel se za hrdinu nikdy nepovažoval
Zatímco pro Erica Zanoliniho byla Pavlova role natolik významná, že chtěl jeho zásah ocenit, sám český důstojník se k označení hrdina stavěl zdrženlivě. V rozhovoru pro Lidové noviny v roce 2013 přiznal, že mu podobné označení ve spojení s vlastní osobou není příjemné a vyvolává v něm rozpaky. Zdůrazňoval, že záchranná akce nebyla zásluhou jednoho muže, ale výsledkem práce celého týmu. Připomínal také ostatní vojáky, kteří během zahraničních misí opakovaně riskovali život.
Rozdíl mezi tím, jak na událost vzpomíná zachráněný francouzský velitel a jak ji hodnotí samotný Pavel, je pozoruhodný. Zatímco Zanolini v něm viděl muže, který se v kritické chvíli zachoval mimořádně statečně, Pavel odmítal přisuzovat výsledek pouze sobě. Za záchrannou akci obdržel francouzský Kříž za vojenskou statečnost. Později získal také Řád čestné legie, nejprve v hodnosti rytíře a následně důstojníka. V roce 1995 mu byla udělena česká Medaile Za hrdinství.
Událost z ledna 1993 jednoznačně zůstává jedním z nejvýraznějších momentů jeho vojenské kariéry. A nic na tom nemění fakt, že na ni každý z jejích účastníků vzpomíná trochu jinak. Pro zachráněné Francouze znamenala pomoc československých vojáků zásadní životní okamžik. Pro Pavla šlo především o splnění úkolu, který dostal jako velitel a za jehož zvládnutí podle vlastních slov vděčil také svým mužům.
Autorský text redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové.
Tento příspěvek Když šlo o život, nezaváhal: Petr Pavel se během války v Jugoslávii stal hrdinou a získal Válečný kříž byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.