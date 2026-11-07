Test znalostí slovníku socialistických obchodů: Kdo zažil fronty a shánění zboží, má velkou výhodu

Na dnešek jsme vybrali kvíz pro každého, kdo si ještě vybaví dobu, kdy se před obchodem nestálo jen kvůli slevám. Fronty patřily k běžnému provozu dne a sloveso sehnat mělo mnohem těžší váhu než dnes. Vyzkoušejte si, kolik slov ze světa socialistických obchodů vám ještě něco říká.
Nakupování za socialismu mělo do dnešního světa pořádně daleko. Zatímco dnes stačí otevřít internetový obchod, vybrat si z nepřeberného množství zboží a druhý den si nechat nákup přivézt domů, před rokem 1989 to tak jednoduché rozhodně nebylo. Tehdejší zákazníci museli často obcházet několik prodejen, zjišťovat, kam právě dorazilo žádané zboží, a především mít štěstí. Některé výrobky byly k dostání jen občas a na jiné se stály dlouhé fronty. Na nakupování za socialismu se zaměřuje i náš kvíz na In-Lifestyle.
Jazyk, který vyrostl z nedostatku
Velkou roli hrálo také plánované hospodářství, které určovalo, co a v jakém množství se bude vyrábět a dodávat do obchodů. Nabídka proto nebyla zdaleka tak pestrá jako dnes. Zatímco základní potraviny se většinou daly koupit poměrně snadno, u některých druhů ovoce, elektroniky, oblečení nebo domácích spotřebičů to bylo mnohem složitější. Kdo chtěl získat něco žádaného, musel mít někdy nejen peníze, ale také trpělivost a dobré kontakty.
S tehdejším nakupováním se pojila celá řada výrazů, kterým dnešní mladá generace už nemusí rozumět. Některé označovaly zvláštní druh obchodu, jiné specifický způsob prodeje nebo lidi, kteří se pohybovali kolem nedostatkového zboží. Existovaly také předměty, které měl doma snad každý, ale dnes už je v běžných obchodech prakticky nepotkáme. Tehdejší slovník tak nebyl jen souborem zajímavých slov, ale odrážel i každodenní realitu života v Československu.
Ranní kvíz na procvičení mozku: Kdo si poradí s alespoň 8 z 10 otázek, ten může být náležitě pyšný
Proto stojí za to se do této doby na chvíli vrátit. Zavzpomínáte na nakupování, při kterém se vyplatilo vědět, kam zajít, koho se zeptat a co si případně nechat schovat? Připravili jsme deset otázek, které prověří, jestli se vyznáte v tehdejších obchodech, jejich sortimentu i zvláštním nákupním slovníku. Některé pojmy budou pamětníkům důvěrně známé, jiné možná potrápí i ty, kteří tehdejší dobu sami zažili.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikipedie, ČeskáTelevize, Proženy.cz
Tento příspěvek Test o obchodech za socialismu: Kdo si vzpomene na výrazy ze slovníku prodavaček a zákazníků, ten má dobrou paměť byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.