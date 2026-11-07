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Stačil komentář Ondřeje Hejmy a spor kolem České televize získal další rozměr. Hudebník vyhlásil nejlepší slogan

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Ondřej Hejma pochválil slogan z demonstrace na podporu ČT. Rozruch ale nevznikl jen kvůli jedné větě, spíš kvůli tomu, co dnes veřejná debata neunese.
Fotografie Ondřeje Hejmy

Fotografie Ondřeje Hejmy

Zdroj: Foto: NextFoto, Ondřej Hejma na otevření Gurmánského paláce Julius Meinl
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 05:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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