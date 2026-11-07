Stačil komentář Ondřeje Hejmy a spor kolem České televize získal další rozměr. Hudebník vyhlásil nejlepší slogan

Ondřej Hejma pochválil slogan z demonstrace na podporu ČT. Rozruch ale nevznikl jen kvůli jedné větě, spíš kvůli tomu, co dnes veřejná debata neunese.
Veřejnoprávní média aktuálně rozdělují společnost nejen kvůli tomu, jak informují, ale také kvůli tomu, co pro různé lidi představují, jak jsme si v redakci In-Lifestyle.cz všimli. Pro jedny jsou důležitou pojistkou nezávislého zpravodajství, pro jiné zas institucí, která potřebuje zásadní změnu. Když do takového sporu vstoupí známý hudebník Ondřej Hejma, jeho slova se nesoudí jen dle obsahu. Do hry vstupuje i jeho vlastní veřejný obraz a to, jak ho vnímají lidé, kteří ho znají především z hudební branže.
Jedna věta, ale několik různých reakcí
Hejma označil na svém Facebooku heslo „Nenecháme vypnout pravdu!“ za nejlepší slogan demonstrace na podporu České televize. Ovšem ironicky. Přestože to je tak krátký komentář, stal se dalším podnětem k debatě, v níž se bijí odlišné pohledy na budoucnost veřejnoprávních médií. U známých osobností přitom podobné výroky mnohdy získávají větší váhu, než by odpovídalo jejich délce. Hejma není pouze člověk, který napsal pochvalnou větu na sociální síť. Je to zpěvák spojený se skupinou Žlutý pes, ale také osobnost, která se dlouhodobě vyjadřuje k veřejnému dění. Jeho názory proto část publika vnímá jako přirozené pokračování jeho veřejného působení, zatímco jiní je přijímají s odporem.
Debata o České televizi a Českém rozhlasu se dotýká mnohem širšího okruhu témat než samotného zpravodajství. Jde tady o financování, kulturní tvorbu, rozhlasové orchestry nebo pořady, které by na čistě komerčním trhu nemusely mít prostor. Na kulturní rozměr veřejné služby upozorňoval například Aleš Cibulka, který připomněl mimo jiné i Symfonický orchestr Českého rozhlasu.
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Na jedné straně stojí lidé, kteří považují veřejnoprávní média za důležitou součást demokratického systému a zdůrazňují jejich nezávislost na momentální politické moci. Na druhé jsou ti, kteří kritizují jejich fungování, hospodaření nebo způsob, jakým podle nich plní svou roli. Tyto výhrady nelze jednoduše smést ze stolu, stejně jako nelze přehlížet otázku, jak zajistit nezávislost médií na politických zásazích.
Proč názory známých osobností vyvolávají tak silné emoce
Když se k politickému tématu vyjádří politik, veřejnost jeho postoj obvykle zasazuje do kontextu jeho funkce, strany a dosavadních výroků. U zpěváků, herců nebo moderátorů je to trochu jiné. Lidé si je spojují s písničkami, televizními pořady, koncerty nebo vzpomínkami. Mnohdy je mají zařazené do určité části svého života, a proto je jejich vstup do společenského konfliktu může překvapit.
Z toho pak vzniká zvláštní rozpor. Část publika očekává, že známá osobnost zůstane u své profese, zatímco jiní oceňují, když se nebojí veřejně vyjádřit názor. Ani jeden přístup ale nemění skutečnost, že hudebník má stejné právo zapojit se do veřejné debaty jako kdokoli jiný. Stejně tak musí počítat s tím, že jeho slova budou lidé komentovat a kritizovat.
Tento příspěvek Ondřej Hejma okomentoval dění kolem ČT po svém: Slogan „Nenecháme vypnout pravdu“ pochválil spíše ironicky byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.