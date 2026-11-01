Andrea Černá z Princezny ze mlejna vyměnila princeznovské šaty za montérky. Při tornádu jí novou střechu zachránil ořech

Andrea Černá, FOTO: NextFoto.cz Andrea Černá, FOTO: NextFoto.cz Andrea Černá, FOTO: NextFoto.cz Andrea Černá, FOTO: NextFoto.cz Andrea Černá, FOTO: NextFoto.cz Andrea Černá, FOTO: NextFoto.cz
Andrea Černá dnes obléká spíše montérky než princeznovské šaty a učí se nahazovat štuk. Devětačtyřicetiletá herečka známá z pohádky Princezna ze mlejna si na jihu Moravy pořídila opuštěné stavení, které sama od základů opravuje. Letní prázdniny tak tráví s rukama od malty, její chalupu jí navíc před pěti lety těsně po první rekonstrukci málem odnesl ničivý vítr. Pochvala od souseda
Od chvíle, kdy si koupila menší domek v Podluží, si na léto žádnou divadelní ani filmovou práci nebere. Stavení bylo zhruba dvacet let neobývané a vyžadovalo celkovou rekonstrukci, do které se pustila vlastníma rukama. Z chalupy chce do budoucna vytvořit místo pro setkávání s přáteli a částečně z ní už dnes dělá hudební zkušebnu.
„Každé léto trávím na maltě. Naše maminka nás vychovala krásně samostatně, takže jsme s bratrem zvyklí, že co si neuděláme sami, tak nemáme,“ vysvětlila pro Český rozhlas. Manuální zručnost trénovala už v minulosti, když přes dvě dekády působila v plzeňském angažmá. „Když jsem bydlela v Plzni, tak jsem se asi jedenáctkrát stěhovala a vždycky jsem si ten byt sama upravovala. Tak jsem došla k přesvědčení, že v tom mohu pokračovat dál,“ dodala.
Odbornou pomoc vyhledává jen minimálně a většinu řemeslných postupů zkouší odkoukat sama. Během léta se učí poznat správnou maltu na zdění i štukování.
„Soused je zedník a říkal, že na herečku dobrý,“ řekla se smíchem s tím, že ji práce na domě nesmírně naplňuje. Zkáza přišla po opravě
První velkou zatěžkávací zkouškou prošla nemovitost v létě roku 2021. Krátce poté, co na dům nechala položit úplně novou střechu, se přes Podluží prohnalo tornádo. Okolní budovy přišly o krytinu a jeden ze sousedních domů živel srovnal se zemí, majetek herečky ale ničivé poryvy přečkal relativně bez větších škod.
Zachránil ji velký stoletý ořech, který rostl na zahradě. Poryv větru strom vyvrátil, ten se zamotal do elektrického vedení a opřel se o novou střechu tak šikovně, že ji celou udržel na místě. Větve pouze propíchaly ochrannou fólii. Po zklidnění situace tak stačilo vyměnit zničenou fólii, položit nové tašky a dům byl opět v pořádku.
Život bez televize
Když zrovna nepracuje s maltou, tráví čas na zahradě u svých kaktusů nebo se od místních učí hrát na cimbál. Pochází přitom z Karlových Varů.
„Já jsem záhumeňák. Jsem ráda, když to mám pár kroků do lesa,“ řekla o svém vztahu k venkovu v talkshow Face to face. Do Prahy jezdí hrát do Divadla na Vinohradech a do Činoherního klubu, filmovým rolím se dnes spíše vyhýbá.
Své soukromí si pečlivě střeží a odmítá také nabídky na natáčení pořadů o svém životě. Doma dokonce nemá ani televizi.
„Nevím, kde vlastně lidé vzali to povědomí, že každý večer sedíme doma a sledujeme naši vlastní tvorbu, to je fáma,“ uvedla ke své profesi. Loni navíc vydala pod názvem Rorýsi svou první básnickou sbírku, kterou křtil dramatik Ladislav Smoček.
Pozornosti se stranila už na začátku kariéry po premiéře Princezny ze mlejna. Obrovská sláva ji tehdy v sedmnácti letech naprosto překvapila.
„Ta sláva přišla opravdu rychle, nedalo se na to připravit. Tak jsem si pořídila spoustu čepic a brýlí, abych nebyla poznat a mohla třeba aspoň v klidu nakoupit,“ zavzpomínala na dobu, kdy musela před fanoušky utíkat. Dnes si naopak dělá ze svého vzhledu a životosprávy legraci. „Můj jídelníček sestává z mnoha dietních chyb,“ prozradila s úsměvem svůj recept na štíhlou postavu. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( zeny.iprima, youtube).