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Herci ze seriálu Odpadlík se po letech setkali ve Vegas. Bobby Sixkiller se za šediny nestydí, na rozdíl od Rena Rainese

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Hvězdy akčního seriálu Odpadlík se po letech znovu setkaly v Las Vegas. Lorenzo Lamas, Branscombe Richmond a Kathleen Kinmont spolu zatančili na pódiu.
Kathleen Kinmont, Lorenzo Lamas a Branscombe Richmond v seriálu Odpadlík

Kathleen Kinmont, Lorenzo Lamas a Branscombe Richmond v seriálu Odpadlík

Zdroj: FOTO:USA Network / distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 11:48

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