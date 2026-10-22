Herci ze seriálu Odpadlík se po letech setkali ve Vegas. Bobby Sixkiller se za šediny nestydí, na rozdíl od Rena Rainese

Hlavní hvězdy devadesátkového seriálu Odpadlík se znovu potkaly před fanoušky. Lorenzo Lamas, Branscombe Richmond a Kathleen Kinmont společně v říjnu vyrazili na motorkářský festival do Las Vegas. Na sociálních sítích sdíleli video ze společného tance a ukázali, jak se od dob natáčení změnili.
Taneční parket ve Vegas
Původní trojice herců z akčního seriálu Odpadlík potěšila své příznivce nostalgickým setkáním. Lorenzo Lamas zveřejnil v polovině října na svých sociálních sítích video z motorkářského festivalu Las Vegas Bikefest. Společně s Branscombem Richmondem a Kathleen Kinmont se objevili na pódiu a zatančili si.
„Je skvělé se znovu setkat s těmito dvěma výjimečnými přáteli,“ napsal Lorenzo Lamas k fotografiím z akce. Fanoušci v komentářích neskrývali nadšení. Řada z nich ocenila, že vidí oblíbenou partu opět pohromadě. „Znovu spolu. Pojďme udělat nové díly Odpadlíka,“ zněl jeden z ohlasů.
Fanoušci si také všimli, že bývalí manželé Lamas a Kinmont spolu vycházejí přátelsky. Jejich manželství trvalo v letech 1989 až 1993 a herečka musela seriál v roce 1996 opustit po sporech ohledně Lamasovy další partnerky Shauny Sand.
Omlazující zákroky a obarvené vlasy
Lorenzo Lamas prošel v uplynulých měsících výraznou vizuální proměnou. Ještě na jaře si nechával přirozené šediny. Letos na podzim si ale vlasy začal barvit na tmavý odstín a nechal si narůst i účes zvaný mullet. Představitel Rena Rainese se navíc nikdy netajil tím, že vyhledává estetickou medicínu. V minulosti podstoupil kompletní chirurgické vyhlazení obličeje a celý průběh zákroku tehdy zdokumentoval na videu.
Kromě úprav zevnějšku herec letos plní stránky novin také svým soukromím. Od dubna tvoří oficiálně pár s herečkou Heather Locklear. Současně probíhá rozvodové řízení s jeho šestou manželkou Kennou Nicole Scott. Proces má být formálně ukončen letos v listopadu.
Lamas dle jeho slov s Locklear sdílí hlubokou víru. Ve volném čase se nadále věnuje silným strojům. K jeho vášním patří bojová umění a také létání, působí jako licencovaný pilot vrtulníku a pořádá vyhlídkové lety.
Přirozené stárnutí a indiánský původ
Branscombe Richmond zvolil zcela odlišný přístup ke stárnutí. Představitel lovce odměn Bobbyho Sixkillera je velmi hrdý na svůj indiánský původ, který zdědil po otci. Estetické zákroky odmítá a vrásky nijak neskrývá. Jeho dlouhé vlasy i vousy jsou dnes zcela šedivé. Dlouhodobě se věnuje tenisu a ze všeho nejraději jezdí na motorce. S manželkou Lil žije už od roku 1974 a je pyšným dědečkem.
Kathleen Kinmont si i po šedesátce udržuje velmi štíhlou postavu. Na tanečním parketu v Las Vegas se objevila v krátkém topu s odhaleným břichem a dlouhými blond vlasy. Sama herečka v jednom z dřívějších rozhovorů přiznala, že obzvlášť pro ženy je herecký svět náročný, protože s přibývajícím věkem musí velmi dbát o svůj vzhled, aby dostávaly role. Herectví se ale věnuje s několika přestávkami dodnes a často opakuje, že by si tuto profesi vybrala znovu.
Motocykly a Hummer
Americký seriál Odpadlík se natáčel v letech 1992 až 1997 a svého času se vysílal ve stovce zemí po celém světě. Zajímavostí je, že motocykl Harley Davidson, na kterém se Reno Raines proháněl, patřil ve skutečnosti přímo Lorenzu Lamasovi. Stejně tak černý Hummer H1, který v seriálu řídil Bobby Sixkiller, vlastnil ve skutečnosti Lamas.
Tvůrce seriálu Stephen J. Cannell si před kamerou sám zahrál hlavního záporáka Donalda Dixona. Českým divákům nyní kultovní příběhy bývalého policisty na útěku nabízí televizní stanice Nova Action.
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