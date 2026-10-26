Jiřina Štěpničková se proslavila jako Viktorka z Babičky. Její soukromí ale poznamenal pohnutý osud

Herečka, kterou si řada diváků dodnes vybaví především jako Viktorku z Babičky. Jenže za výraznou tváří prvorepublikového filmu stál život, do kterého brutálně zasáhla politika. A také téměř deset let strávených ve vězení.
Jméno Jiřiny Štěpničkové v sobě pořád nese zvláštní napětí. Temné oči, pevný výraz a postavy žen, které v sobě nesly bolest i vzdor. Redakce In-Lifestyle.cz se vrací k příběhu herečky, jejíž život zásadně poznamenala tehdejší politika a téměř deset let ve vězení.
Od Maryši k Viktorce, od obdivu k pádu
Jiřina Štěpničková se narodila 3. dubna 1912 v Praze a na velká jeviště se dostala už v mládí. Podle
ČT24 patřily mezi její nejslavnější role Maryša a také Viktorka ve filmu Babička z roku 1940. Na divadle i ve filmu často hrála tragické ženské postavy a právě ty se staly výraznou součástí jejího hereckého odkazu.
Viktorka zůstává jednou z jejích nejznámějších filmových rolí. Štěpničková v ní nepracovala s velkými gesty, ale především s výrazem a emocemi postavy. Právě role „bláznivé“ Viktorky patří k těm, které se s jejím jménem spojují dodnes.
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Ještě předtím, než se její život spojil s nejznámějšími filmovými rolemi, prožívala Štěpničková také výraznou osobní kapitolu. V Národním divadle potkala v polovině třicátých let Ladislava Peška, který se do ní podle vzpomínek na jejich společné začátky zamiloval. Jejich vztah patřil k jejím významným osobním vztahům z období, kdy se její herecká kariéra teprve rozjížděla. Ladislav Pešek o vztahu se Štěpničkovou psal ve své knize Tvář bez masky.
Jejich cesty se později rozešly, Pešek ale z jejího příběhu úplně nezmizel. Když se Štěpničková ocitla ve vězení, patřil právě on mezi herce, kteří se za ni postavili. V roce 1954 podepsal spolu s dalšími osobnostmi českého divadla a filmu žádost o prezidentskou milost. Mezi signatáři byli také Martin Frič, Zdenka Baldová, Zdeněk Štěpánek, Jaroslav Marvan, Karel Höger, Bohumil Záhorský nebo Dana Medřická.
VIDEO Past, která změnila všechno
Rok 1951 všechno přerušil. Štěpničková tehdy obdržela dopis, který měl být od režiséra Františka Čápa a měl ji vybízet k útěku do západního Německa. Jenže dopis byl podvrh a celou věc připravila StB jako past. V říjnu 1951 se Jiřina Štěpničková vydala se svým čtyřletým synem Jiřím k hranicím. U Mariánských Lázní je pohraniční stráž zadržela.
V prosinci 1952 stanula před soudem a hrozil jí trest smrti. Nakonec ji soud za velezradu odsoudil k patnácti letům vězení. Za Štěpničkovou se ale postupně začali přimlouvat její kolegové a další osobnosti české kultury. O prezidentskou milost pro ni žádali již zmiňovaní Martin Frič, Jiří Trnka, Ladislav Pešek, Jaroslav Marvan, Bohuš Záhorský nebo Dana Medřická. Další žádosti následovaly i v dalších letech. Trest jí byl nakonec snížen na deset let a na svobodu se dostala v roce 1960.
Co na jejím příběhu dodnes zneklidňuje
Na osudu
Jiřiny Štěpničkové zůstává nepříjemné hlavně tempo, s jakým se z obdivované herečky stala vězeňkyně. Před válkou a ještě krátce po ní hrála velké role a byla obdivovanou a uznávanou herečkou. Pak přišel pád, který nesouvisel s hereckým selháním, ale s politickou konstrukcí a manipulací. V jejím případě navíc všechno začalo dopisem, který měl vypadat jako nabídka k odchodu do zahraničí. Až po letech se dozvěděla, že šlo od začátku o nastraženou past.
Po propuštění se Štěpničková k herectví vrátila. V roce 1961 získala angažmá v Městském divadle na Kladně a o rok později nastoupila do Realistického divadla Zdeňka Nejedlého v Praze, kde působila až do své smrti. Znovu tedy hrála ve filmu, televizi i na divadle a navázala na profesi, kterou musela na dlouhé roky opustit.
Jiřina Štěpničková zemřela 5. září 1985 ve věku 73 let. Připomínka její smrti tak není jen návratem k filmové Viktorce, ale i k ženě, která poznala velkou hereckou kariéru, vězení a později také návrat k profesi. Její životní příběh dodnes ukazuje, jak zásadně mohl tehdejší režim zasáhnout do života známého člověka.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Jiřina Štěpničková se proslavila jako Viktorka z Babičky. Její soukromí ale poznamenal pohnutý osud byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.