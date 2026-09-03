Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Šumperský soud nepropustil na svobodu sériového vraha Hejnu odsouzeného na doživotí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Sériový vrah Jaroslav Hejna z Písecka odsouzený na doživotí zůstane za mřížemi, jeho žádost o podmíněné propuštění dnes zamítl šumperský soud. Hejna dostal nejvyšší možný trest za trojnásobnou loupežnou vraždu, muž si za mřížemi dosud odpykal 22 let a osm měsíců. Podle soudce Miloše Kubíčka zde trvá hrozba pro společnost, odkázal i na posudky znalce.
Šumperský soud nepropustil na svobodu sériového vraha Hejnu odsouzeného na doživotí

Šumperský soud nepropustil na svobodu sériového vraha Hejnu odsouzeného na doživotí

Zdroj: pixabay.com
Reklama
Další články z Hanácká Drbna
Je to tady. V Jeseníkách začínají růst houby, lidé hlásí první úlovky. Pomohly deště
Je to tady. V Jeseníkách začínají růst houby, lidé hlásí první úlovky. Pomohly deště
Sloup Nejsvětější Trojice je opět dominantou Olomouce. Lešení po dvou letech zmizelo
Sloup Nejsvětější Trojice je opět dominantou Olomouce. Lešení po dvou letech zmizelo

Déle než dva roky byl rekonstruovaný Sloup Nejsvětější Trojice v centru Olomouce zastavěný lešením, to nyní...

ORAŽENÉ OBRÁZKY: Zářijová dávka vtipů od kreslíře Jana Tatarky
ORAŽENÉ OBRÁZKY: Zářijová dávka vtipů od kreslíře Jana Tatarky

Na začátku měsíce přinášíme sérii vtipů od známého kreslíře Jana Tatarky, autora komiksů a tvůrce...

Muž vyhrožoval na Úřadu práce v Olomouci střelbou. Dožadoval se sociálních dávek
Muž vyhrožoval na Úřadu práce v Olomouci střelbou. Dožadoval se sociálních dávek

Dramatickou situaci řešila zaměstnankyně Úřadu práce v Olomouci, muž dožadující se sociálních dávek zde...

Osobní vlak se v Prostějově srazil s popelářským vozem. Starší řidič motorák přehlédl
Osobní vlak se v Prostějově srazil s popelářským vozem. Starší řidič motorák přehlédl

Na železničním přejezdu bez světel v Prostějove na trati do Kostelce na Hané se ve středu odpoledne srazil...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

Všechny články tohoto autora →
Hanácká Drbna
Další články z kategorie Olomoucký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOlomoucký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.