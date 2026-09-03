Šumperský soud nepropustil na svobodu sériového vraha Hejnu odsouzeného na doživotí

Jaroslav Hejna si dosud za mřížemi odpykal 22 let a osm měsíců. Soudu se účastnil prostřednictvím videokonference z mírovské věznice. Doživotní trest muži uložil v únoru roku 2005 pražský vrchní soud. Tehdy třiadvacetiletý Hejna se stal v té době nejmladším odsouzeným na doživotí v ČR. Státní zástupce Tomáš Horák ani zástupce probační služby dnes podmíněné propuštění nedoporučili.
Žádost nyní pětačtyřicetiletého Hejny šumperský soud posuzuje podruhé, poprvé žádost podal loni v únoru, kdy ji zamítl. "Vím, že jsem spáchal něco nenapravitelného, ale svým životem se to snažím alespoň částečně napravit. Snažím se spolupracovat s organizacemi, rád bych se včlenil do resocializačního programu probační služby. Snažím se hradit újmu dle svých možností, naspořil jsem si peníze i na případný začátek, momentálně mám zhruba 100 tisíc korun. Mám příslib práce i bydlení," řekl dnes u soudu Hejna.
Ve věznici je zaměstnán osm let, u soudu také tvrdil, že kontaktoval poškozené prostřednictvím probační služby. "Jde mi o to vést slušný život," tvrdil Hejna, který si za mřížemi dodělal maturitu. Pracovat by chtěl jako údržbář na Vsetínsku, případně si práci chce najít za pomoci probačního domu v Písku.
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Žalobce Tomáš Horák doporučil jeho žádost zamítnout, nesplnil podle něj všechny zákonné podmínky, vykonal sice minimálně dvacetiletý trest a jde o bezproblémového vězně, ale neviděl jistotu v jeho dalším řádném životě. Podle něho se na svobodu vrazi dostávají, ale sérioví vrazi jsou podle něj jiná liga. Připomněl mimo jiné riziko, že vraždy spáchal kvůli zištnému motivu a nový život by začal na nízké životní úrovni. "Nebude to snadné, jsem ale pracovitý člověk, myslím, že jsem schopen si vydělat přes 30 tisíc korun měsíčně. Mám do začátku vytvořené rezervy," bránil se Hejna.
Horák přitom odsouzenému připomněl i to, že bude v životě stále konfrontován se svou minulostí, i podle znalce z oboru klinické psychologie Pavla Koldy by mohl mít mediální tlak v jeho případě negativní dopad a mohl by mít nepříznivý dopad pro jeho resocializační proces. Připomněl přitom i jeho minulost zatíženou konzumací alkoholu i již dříve rozpoznanou asociální poruchu osobnosti. "I tato otázka je jednou z těch, které mohou být komplikací, bohužel ale nedovedu odhadnout na kolik," uvedl znalec.
Nyní pětačtyřicetiletý Hejna v roce 2003 zastřelil v lese mezi Božeticemi a Vlksicemi u Milevska třiačtyřicetiletého Vietnamce a společně se svým komplicem Markem Dohnalem jej zakopali v lese. Stejně skončil třicetiletý podnikatel, kterého Hejna zastřelil ve své chalupě v Božeticích a opět s pomocí Dohnala zakopal na břehu říčky Smutná. Třetího muže zavraždil Hejna sám v jeho pražském bytě v ulici Na Příkopě dvěma ranami do týla. Všechny vraždy měly podle soudu zištný motiv. Jeho komplic dostal tři roky za nadržování.