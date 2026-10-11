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Toto Wolff tvrdě zkritizoval předjíždění v Singapuru

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Toto Wolff tvrdí, že na okruhu Marina Bay je předjíždění prakticky nemožné, i když má pronásledující jezdec v čistém vzduchu náskok v tempu až 1,5 sekundy na kolo.
Toto Wolff tvrdě zkritizoval předjíždění v Singapuru

Toto Wolff tvrdě zkritizoval předjíždění v Singapuru

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 20:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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