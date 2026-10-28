Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Největší chyba seniorek z Česka. Pořád ji opakují a vypadají kvůli tomu o 10 let starší

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Stačí jedna návštěva salonu nebo krabička barvy z drogerie a obličej v zrcadle najednou vypadá unaveněji, i když se jinak nic nezměnilo. Kadeřníci tenhle jev znají a přesně vědí, odkud se bere. Kolik let to člověku přidá, nikdo pravítkem nezměří. Rozdíl ale bývá vidět na první pohled a často si ho všimnou i lidé kolem.
Největší chyba seniorek z Česka. Pořád ji opakují a vypadají kvůli tomu o 10 let starší

Největší chyba seniorek z Česka. Pořád ji opakují a vypadají kvůli tomu o 10 let starší

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 06:41

Reklama
Další články z ExtraInspirace
Módní ostuda českých seniorek. Opakují ji každý podzim už 100 let a ani netuší, že si tím přidávají roky
Módní ostuda českých seniorek. Opakují ji každý podzim už 100 let a ani netuší, že si tím přidávají roky
Konec červených nehtů. Hitem roku 2027 bude barva, na které odprýsknutí skoro nepoznáte
Konec červených nehtů. Hitem roku 2027 bude barva, na které odprýsknutí skoro nepoznáte

Kdo někdy nosil sytě rudý lak, ten pocit zná. Stačí pár dní, jeden odloupnutý kousek na palci a celá ruka...

Nejhorší rohlíky ze supermarketu. Češi je kupují každý den a neví, co v nich všechno je
Nejhorší rohlíky ze supermarketu. Češi je kupují každý den a neví, co v nich všechno je

Rohlík hodíme do sáčku skoro automaticky a na cedulku u koše se […]

Nový hit mezi seniorkami v roce 2025: tento účes omladí víc než plastika
Nový hit mezi seniorkami v roce 2025: tento účes omladí víc než plastika

Přichází léto a s ním i čas na nový účes. Jaké účesy […]

Ani svetr, ani kardigan. Stylistka prozradila 1 kus, který ženám po 60 ubere 10 let a nahradí půl šatníku
Ani svetr, ani kardigan. Stylistka prozradila 1 kus, který ženám po 60 ubere 10 let a nahradí půl šatníku

Skoro v každé skříni visí svetr, který kdysi seděl jako ulitý a […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

Všechny články tohoto autora →
ExtraInspirace
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.