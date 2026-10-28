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Češi platí za litr spreje na WC skoro 5 300 Kč. V Actionu stojí až 40krát méně a Češi ho berou útokem

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Malá lahvička, která slibuje, že po návštěvě toalety nezůstane v koupelně ani […]
Češi platí za litr spreje na WC skoro 5 300 Kč. V Actionu stojí až 40krát méně a Češi ho berou útokem

Češi platí za litr spreje na WC skoro 5 300 Kč. V Actionu stojí až 40krát méně a Češi ho berou útokem

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 28.10.2026 06:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů PrimaProstor.cz

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