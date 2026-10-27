Sovětská ponorka uvázla na skalách u švédské základny. Posádka tvrdila, že zabloudila

Večer, kdy skály zastavily ponorku
V Baltském moři se koncem října 1981 odehrála scéna, která by v jiné době působila jako námořní komedie. Sovětská ponorka třídy Whiskey pronikla do švédských vnitřních vod a narazila na skaliska u Torumskäru poblíž Karlskrony. Její dieselové motory běžely naplno, jenže ocelový trup se z mělčiny nehnul. Hluk naštěstí upoutal místní obyvatele.
Plavidlo známé pod švédským označením U-137 bylo ve skutečnosti sovětskou S-363. Místo nehody leželo v citlivém vojenském prostoru nedaleko důležité základny. Sověti tvrdili, že posádka udělala navigační chybu a domnívala se, že se pohybuje jinde. Pro Švédy bylo vysvětlení obtížně přijatelné: ponorka musela proplout úzkými cestami mezi ostrovy, aby se ocitla tak hluboko uvnitř chráněné oblasti.
Záchrana se změnila v mezinárodní krizi
Švédské námořnictvo brzy obklopilo uvázlou loď a odmítlo Sovětům povolit, aby si pro ni jednoduše připluli. Moskva vyslala vlastní záchranné prostředky a vojenská plavidla se přiblížila ke švédským vodám. Švédsko, které si zakládalo na neutralitě, muselo v praxi dokázat, že dokáže své území ubránit před jednou ze supervelmocí.
Napětí bylo skutečné. Na jedné straně stála izolovaná sovětská posádka, na druhé švédské síly připravené bránit hranici. Vyjednávalo se o prohlídce, výslechu velitele i způsobu vyproštění. Incident, později s britským humorem přezdívaný Whiskey on the Rocks, sledoval celý svět.
Podezření zesílilo kvůli jaderné výzbroji
Švédská měření a pozdější vládní vyjádření vedla k závěru, že ponorka pravděpodobně nesla jaderné zbraně. To posunulo původně bizarní nehodu do jiné kategorie. Stroj, který uvázl na skalách, byl potenciálně součástí strategické vojenské hry, jejíž pravidla civilní obyvatelé okolních ostrovů nemohli znát.
Interpretace původního úkolu S-363 se dodnes různí. To, že loď vplula do zakázaných vod, je doložené. Že šlo jednoznačně o konkrétní špionážní misi, už stejnou jistotou prokázáno není. Skutečná navigační chyba a vědomý průnik do citlivé oblasti se ovšem nemusejí vylučovat.
Nejslavnější whisky, která se nepila
Ponorku se nakonec po několika dnech podařilo vyprostit a 6. listopadu mohla opustit švédské vody. Pro švédskou veřejnost ale incident znamenal zlom: podezření na sovětské podmořské aktivity už nebylo jen teorií. Tady stál doslova na kamenech důkaz, který bylo možné vyfotografovat.
Nejabsurdnější detail je proto zároveň nejvážnější. Moderní vojenské technologie, tajná služba, jaderná výzbroj a diplomatické tlaky se na několik dní soustředily kolem neobyčejně prostého problému: válečná ponorka se nedokázala dostat z mělčiny.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Marinmuseum – Cold War and U137 [2], Visit Karlskrona – Whiskey on the Rocks [3], Statens offentliga utredningar – Perspektiv på ubåtsfrågan, del 4 (švédské vládní vyšetřování) [4], img ai generated