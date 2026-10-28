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Vypadá jako šestáková vázička z pouti. Pokud je ale z tohoto druhu skla, sběratelé platí 8 000 Kč/kus

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Dennívýzva
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Kdo by si nepamatoval ten zvláštní rituál? V neděli odpoledne jste seděli v babiččině obýváku, na stole stál kompot a za sklem sekretáře se tiše lesklo všechno to, na co se nesmělo sahat. Křišťálové mističky, porcelánové figurky, cínové talíře. A mezi nimi často jeden kousek, který měl v šeru úplně zvláštní barvu – žlutozelenou, trochu medovou, trochu olivovou. Nikdo tehdy netušil, že právě tohle sklo se jednou stane svatým grálem sběratelů.
Vypadá jako šestáková vázička z pouti. Pokud je ale z tohoto druhu skla, sběratelé platí 8 000 Kč/kus

Vypadá jako šestáková vázička z pouti. Pokud je ale z tohoto druhu skla, sběratelé platí 8 000 Kč/kus

Zdroj: pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 28.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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