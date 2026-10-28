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Masaryk věděl, že milovat svou zemi neznamená nenávidět druhé. Jaký je rozdíl mezi vlastenectvím a „vlastenčením“?

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Vlastenectví předpokládá, že si vážíte své země. Nejedná se o nekritický obdiv, je to především zájem o lidi, kteří v ní žijí. Pokud k tomu potřebujete odsuzovat, nebo dokonce nenávidět…
Masaryk věděl, že milovat svou zemi neznamená nenávidět druhé. Jaký je rozdíl mezi vlastenectvím a „vlastenčením“?

Masaryk věděl, že milovat svou zemi neznamená nenávidět druhé. Jaký je rozdíl mezi vlastenectvím a „vlastenčením“?

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 28.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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