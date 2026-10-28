Let z Tokia se stal osudným pro více než 500 lidí: Vítejte na palubě společnosti Japan Airlines číslo 123

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Let z Tokia se stal osudným pro více než 500 lidí: Vítejte na palubě společnosti Japan Airlines číslo 123Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Vraťme se téměř o 40 let zpátky, a to do srpna roku 1985. Toto datum se zapsalo na černou listinu letecké historie. Let japonských aerolinek číslo 123 měl během krátkých 30 minut na svědomí přes 500 lidských životů.
Let z Tokia se stal osudným pro více než 500 lidí: Vítejte na palubě společnosti Japan Airlines číslo 123Zdroj: Wirestock / Depositphotos
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 28.10.2026 06:00
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