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Metr nového bytu v Brně stojí 158 tisíc. Prodeje jsou nejsilnější za deset let

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Prodeje nových bytů v Brně letos rostou, jejich nabídkové ceny ale po dlouhém zdražování stagnují. Třetí čtvrtletí bylo pro trh s novostavbami nejsilnější za posledních deset let. Na konci září bylo v nabídce přes 2 500 bytů, zhruba o tisíc více než loni.
Metr nového bytu v Brně stojí 158 tisíc. Prodeje jsou nejsilnější za deset let

Metr nového bytu v Brně stojí 158 tisíc. Prodeje jsou nejsilnější za deset let

Zdroj: pixabay.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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