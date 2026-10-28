Metr nového bytu v Brně stojí 158 tisíc. Prodeje jsou nejsilnější za deset let

Letošní třetí čtvrtletí bylo pro brněnský trh s novostavbami nejsilnější za posledních deset let. Průměrná nabídková cena bytů za metr čtvereční stagnovala a prodeje rostly ve srovnání s loňským rokem o deset procent. V pravidelné analýze trhu o tom informovala developerská společnost Trikaya.
Dosud neustále rostoucí průměrná nabídková cena bytů dosáhla ve třetím čtvrtletí 158 300 korun za metr čtvereční, byla tak o 300 korun nižší než v předchozím kvartále. Lidé za devět měsíců koupili 1195 nových bytů či domů, což je meziročně o deset procent více, prodeje za samotné třetí čtvrtletí dosáhly 402 bytů a meziročního růstu o 31 procent. Na konci září přitom bylo v Brně dostupných 2558 nových bytů.
„Zatímco ještě před několika lety byla hlavním problémem velmi omezená nabídka nových bytů, dnes mají kupující podstatně širší možnosti výběru. Přesto se prodeje drží na vysokých úrovních. To ukazuje, že poptávka po kvalitním bydlení v Brně je dlouhodobě silná. Větší nabídka však zároveň znamená, že kupující mohou jednotlivé projekty pečlivěji porovnávat,“ uvedl výkonný ředitel společnosti Trikaya Dalibor Lamka.
Zatímco nabídková cena bytů stagnovala, průměrná prodejní cena nového bydlení v Brně rostla, a to meziročně o 17,7 procenta na 156 000 korun za metr čtvereční.
„Výraznější růst průměrné prodejní ceny může souviset se změnou skladby prodaných bytů. Zatímco ve druhém čtvrtletí se nejvíce prodávaly dispozice 2+kk, během léta převážily menší byty 1+kk, které zpravidla dosahují vyšších cen za metr čtvereční. Jejich větší zastoupení tak mohlo přispět ke zvýšení celkové průměrné prodejní ceny, aniž by to nutně znamenalo stejně výrazné zdražení jednotlivých bytů,“ upozornil Lamka.
Velký meziroční rozdíl je zejména v nabídce nových bytů na trhu. Zatímco na konci září 2025 bylo na trhu v Brně dostupných 1500 nových bytů, letos to bylo zhruba o 1000 víc. Nabídka nových bytů v posledních letech výrazně roste, na začátku října 2020 bylo na trhu pouze 456 nových bytů.
Digitální realitní služba Bezrealitky uvedla, že v Brně stagnují i nabídkové ceny starších bytů, v Jihomoravském kraji klesly ceny rodinných domů. Podle údajů služby se průměrná cena za metr čtvereční v rodinném domě snížila meziročně o 4,3 procenta na 64 418 korun. Rozptyl v cenách rodinných domů je ale mnohem větší než u nových bytů, záleží nejen na místě, kde dům stojí, ale také na jeho stavu.