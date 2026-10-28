Za socialismu ležela na každém televizoru a nikdo si jí nevšímal. Dnes ji sběratelé hledají po bazarech a platí i 7 000 Kč

Jednou za týden ji babička otřela prachovkou a vrátila na dečku na televizor. Skleněná ryba tam ležela celé roky a pro rodinu byla stejnou samozřejmostí jako obývací stěna nebo lustr. Že by mohla mít nějakou hodnotu, nenapadlo skoro nikoho.
Dnes po takových rybách pátrají sběratelé na bazarech i v internetových aukcích. Za některé kusy přitom nabízejí částky, které by jejich původní majitele hodně překvapily.
Z 500 korun na 7 100 v jediné aukci
V červenci 2021 nabídla ostravská aukční síň Galerie umění skleněnou rybu z novoborského provozu Exbor s vyvolávací cenou 500 Kč. Zájemci se pak přetahovali tak dlouho, že po 35 příhozech skončila cena na 7 100 Kč. O rok dřív se v pražské aukci českého skla prodal broušený platýs ze stejné dílny za 6 000 Kč.
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Takové částky ale platí jen pro určitý typ ryb. Většina kusů, které dodnes leží v obývacích pokojích nebo na půdách, vynese mnohem méně. Vyplatí se proto vědět, podle čeho se od sebe liší.
Za nejcennějšími rybami stojí vášnivý rybář
Ryby, o které mají sběratelé největší zájem, vznikaly v novoborském provozu Exbor podle návrhu Josefa Rozinka a Stanislava Honzíka. Britský znalec poválečného českého skla Mark Hill ve své knize uvádí, že je k nápadu inspirovaly ryby Věry Liškové, které sklárna Moser v roce 1958 připravovala pro světovou výstavu v Bruselu. Rozinek byl navíc sám zapálený rybář.
Každou rybu nejdřív vytvaroval sklář přímo u pece a teprve potom jí brusič dotvořil tlamu a ploutve, takže i kusy téhož druhu se v detailech od sebe liší. Výrobce jich nabízel deset různých, každou v pěti velikostech, a od roku 1965 je ve větší míře ukazoval v časopise Glass Review.
Přečtěte si také: Máte v předsíni tenhle věšák z paneláku? Češi ho vyhazovali, dnes stojí i 5 500 Kč Ryby z novoborského Exboru tvaroval sklář ručně u pece, a proto se od sebe liší i kusy téhož druhu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Na televizoru ale obvykle ležela jiná ryba
Klasická televizní ryba působila mnohem pestřeji. Těžké tělo z hutního skla bývá poseté drobnými barevnými skvrnkami, které vznikly ze skleněné drti zatavené přímo do hmoty. Na první pohled ji prozradí i oči vystupující z hlavy a široké ploutve. Takové ryby dělalo víc sklářských podniků, mimo jiné Železnobrodské sklo.
Českoslovenští skláři barevné ryby vyráběli už v 50. letech. Polské domácnosti si je ve velkém pořizovaly až během 70. let a ryba na televizoru tam zdomácněla natolik, že se pro ni dodnes používá označení „televizní ryba“.
Kolik dnes vynese obyčejná ryba z obýváku
U běžných kropenatých ryb je realita skromnější. V aktuálních inzerátech na bazarech se jejich cena pohybuje zhruba od 200 do 1 200 Kč podle velikosti a stavu. Retro obchody chtějí za zachovalé kusy kolem 750 až 1 050 Kč a v internetových aukcích se obyčejné ryby prodávají za podobné peníze.
Přečtěte si také: Češi mají tyhle běžné věci pořád doma: proto byste se jich měli okamžitě zbavit Běžné kropenaté ryby z hutního skla se na bazarech nabízejí zhruba za 200 až 1 200 Kč podle velikosti a stavu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Rozdíly mezi oběma typy ryb shrnuje tabulka:
Broušené ryby z Exboru Klasická televizní ryba Kdo je vyráběl provoz Exbor v Novém Boru podle návrhu Josefa Rozinka a Stanislava Honzíka víc sklářských podniků, mimo jiné Železnobrodské sklo Jak vypadají tvarované u pece, tlama a ploutve dobroušené ručně těžké hutní sklo s barevnými skvrnkami ze zatavené drti, vystouplé oči, široké ploutve Za kolik se prodávají v aukci 7 100 Kč, broušený platýs 6 000 Kč bazary zhruba 200 až 1 200 Kč, retro obchody kolem 750 až 1 050 Kč, internetové aukce za podobné peníze
Mezi inzeráty se navíc objevují i ryby z italského Murana, které si lidé přivezli z dovolené. Vypadají podobně, protože vznikají příbuznou technikou, s československou výrobou ale nemají nic společného.
Než rybu prodáte, pořádně si ji prohlédněte
Nejdřív se zaměřte na detaily. Broušená tlama a ploutve mohou ukazovat na novoborskou dílnu, zatímco kropenatá ryba z hutního skla bude spíš běžný kus. Hodně rozhoduje také stav, protože oťukaná ploutev nebo prasklina zájem kupců výrazně sníží.
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Pak se vyplatí porovnat vaši rybu s kusy, které se už opravdu prodaly. Cena v inzerátu totiž ještě neznamená, že za ni rybu někdo koupí. Když si nejste jistí původem, poraďte se se starožitníkem, který se vyzná ve skle z 60. let.
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Zdroje: https://galerieumeni.cz/detail-polozky/2424-honzik-rozinek-exbor/32-sklenena-ryba-5124, https://www.1stdibs.com/furniture/decorative-objects/sculptures/animal-sculptures/set-of-six-exbor-glass-fish/id-f_3480472, https://ostatni.bazos.cz/inzeraty/sklenena-ryba/, https://www.pragueauctions.com/akce/kalendar/velka-aukce-ceskeho-skla-a-keramiky/?sekce=0&autor=&hilights=0&id=32253, https://www.retro-antik-bazar.cz/sklenena-ryba-zelena.html, https://www.antik-sterzinger.cz/sklenena-ryba-2/, https://aukro.cz/stara-sklenena-ryba-stika-z-hutniho-skla-barevna-delka-45cm-7030810496, https://muratordom.pl/wnetrza/dekoracje/kiedys-staly-na-telewizorach-dzis-sa-poszukiwane-skad-fenomen-szklanych-ryb-z-prl-aa-c8s9-nyau-q6V2.html