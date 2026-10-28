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Důchodcům s exekucí by mohly zůstat peníze navíc. Nový návrh počítá s důležitou výjimkou

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Dennívýzva
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Z běžného důchodu lze při splnění zákonných podmínek provádět exekuční srážky. Připravovaný příspěvek 2 000 korun by však měl seniorům zůstat celý a neměl by ovlivnit příjmové posuzování sociálních dávek. Zatím jde o návrh. Důležité jsou také podmínky nároku a způsob výplaty, který nemusí být ve všech případech automatický.
Seniorka kontroluje domácí výdaje u kuchyňského stolu.

Seniorka kontroluje domácí výdaje u kuchyňského stolu.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 28.10.2026 07:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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