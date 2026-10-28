Důchodcům s exekucí by mohly zůstat peníze navíc. Nový návrh počítá s důležitou výjimkou

Pro člověka, kterému z penze každý měsíc odchází část peněz na dluhy, je rozdíl mezi přiznanou a skutečně vyplacenou částkou zásadní. Proto stojí za pozornost navržená ochrana mimořádného důchodového příspěvku. Úprava projednávaná v souvislosti se sněmovním tiskem 270 počítá s tím, že by příspěvek nebylo možné postihnout výkonem rozhodnutí. Současně by se nezapočítával do příjmu při posuzování nároků podle jiných právních předpisů. Tyto výjimky ale nelze vztahovat na celý běžný důchod.
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Běžná penze a mimořádný příspěvek mají odlišný režim
Důchody patří mezi příjmy, ze kterých mohou být prováděny zákonné srážky. Neznamená to, že exekutor může seniorovi vzít celou penzi. Uplatňují se pravidla pro výpočet srážek a ochranu části příjmu, přičemž záleží na konkrétní situaci dlužníka. Podrobněji je rozebíráme v článku o srážkách z důchodu a penězích, které musí seniorovi zůstat.
Navržený příspěvek má být chráněn samostatně. Pokud by pravidla prošla v této podobě, nemělo by se s ním při srážkách zacházet jako s běžnou postižitelnou částí penze. Ochrana příspěvku ovšem neznamená zrušení exekuce ani odpuštění dluhu. Stejně tak by sama o sobě nezměnila výpočet srážek z ostatních příjmů, na které se dosavadní pravidla vztahují. Pro domácí rozpočet by tedy šlo o mimořádné peníze navíc, nikoli o trvalé zastavení splátek.
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Rozhoduje nárok na důchod i rozhodný měsíc
Návrh stanoví příspěvek ve výši 2 000 korun pro příjemce českých důchodů, při splnění dalších podmínek také jejich dílčích částí. Důchod by musel být přiznán od data před 1. lednem 2027 a člověk by musel mít nárok na jeho výplatu alespoň po část rozhodného měsíce. Tím má být druhý kalendářní měsíc následující po účinnosti úpravy, nejdříve však březen 2027. Z této konstrukce nelze dnes odvozovat jistý den, kdy peníze přijdou na účet. Ten závisí také na dokončení legislativního procesu.
Při souběhu více důchodů by příspěvek náležel pouze jednou. Člověk pobírající například starobní a vdovský důchod by tedy nezískal dvojnásobek jen proto, že má dva důchodové nároky. Samotné trvání pozůstalostního důchodu se přitom řídí vlastními podmínkami. Pokud už jeho výplata skončila, může být užitečné ověřit také pravidla pro obnovení vdovského nebo vdoveckého důchodu po skončení nároku. Návrh mimořádného příspěvku tato pravidla nenahrazuje.
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Automatická výplata má konkrétní výjimku
V obvyklém případě návrh počítá s výplatou bez žádosti, v rozhodném měsíci v den splatnosti důchodu. Peníze by vyplácel orgán, který vyplácí samotný důchod. Zvláštní postup je však navržen pro člověka, kterému nárok na výplatu důchodu zanikne v rozhodném měsíci ještě před dnem jeho splatnosti. V takové situaci by bylo nutné o příspěvek písemně požádat a výplata by měla následovat do 60 dnů od doručení žádosti. Právě tato výjimka ukazuje, proč nestačí sledovat jen samotnou částku.
Odlišný postup návrh stanoví také tehdy, jestliže má člověk na důchod nárok, ale jeho výplata ještě nezačala. Příspěvek by pak měl být vyplacen do jednoho měsíce od zahájení výplaty důchodu. Jde o řešení časového nesouladu mezi vznikem nároku a skutečným posíláním peněz. Ani tuto variantu ale zatím nelze používat jako platný návod k podání žádosti. Nejprve musí být jasné konečné znění přijatého předpisu.
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