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Přesahy střechy: Ano, nebo ne? Správná odpověď neexistuje, záleží na místě a podmínkách

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Dennívýzva
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Řešíte střechu? Pak vás nemine rozhodnutí, jestli zvolit variantu s přesahy, nebo bez nich. Rozdíl mezi přesahem a čistou linií bez něj není jen o vzhledu stavby, tak rozmýšlejte dobře.
konstrukce střechy

konstrukce střechy

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 28.10.2026 06:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeKvalitně.cz

Web přináší nápady a praktické rady pro zařízení bytu, domu i zahrady. Věnuje se interiérovému designu, trendům v bydlení i drobným vychytávkám, které zpříjemňují každodenní fungování domácnosti.Vedle inspirace pro moderní i tradiční bydlení nabízí také tipy na pěstování, údržbu prostoru a...

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