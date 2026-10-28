Přesahy střechy: Ano, nebo ne? Správná odpověď neexistuje, záleží na místě a podmínkách

Abyste na to nebyli sami, prozradíme vám, jaké má to které řešení výhody a nevýhody. Co totiž jednomu vyhovuje, tomu druhému absolutně sednout nemusí. Pojďte se na to s námi podívat zblízka.
Jak si představit přesah střechy
Pokud jste tuhle záležitost nikdy neřešili, dost možná ani nevíte, co si pod pojmem přesah střechy pořádně představit. Jednoduše řečeno jde o vzdálenost mezi okrajem střešní krytiny nebo fasády od okapního žlabu. Je to ta část střechy, která přesahuje obvodové stěny stavby.
Minimální funkční přesah začíná na 30 cm, výjimkou ale nejsou ani přesahy 70–100 cm. U speciálních konstrukcí je klidně možné mít přesah 1,5–2,5 m.
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Kdy zvolit přesah a kdy se mu spíš vyhnout
Střecha s přesahem se hodí pro domy v oblastech, kde často prší, sněží nebo ostře svítí slunce. Vyhovovat může všude tam, kde chtějí obyvatelé domu využít přirozené stínění oken, aniž by museli neustále stahovat žaluzie.
Pokud chcete mít kolem domu krytý prostor, třeba na uložení dřeva, odstavení kola nebo posezení na terase, pak si s přesahem můžete přijít na své.
Přesah může být decentní, ale existují i střechy s přesahem 2,5 metru.
Střechu bez přesahu mají v oblibě hlavně milovníci moderního minimalismu a čistých tvarů. V tomhle řešení střešní rovina plynule přechází do fasády. Čím dál častěji se využívá u městských novostaveb a na pozemcích, kde je trochu těsno.
Je ale potřeba myslet na to, že musíte efektivně vyřešit stínění a fasádu si nechat vyvést z materiálů, které jsou extra odolné vůči vodě a větru.
Výhody a nevýhody obou variant
Obě možnosti samozřejmě mají své klady i zápory. Otázka tedy nezní, jestli jsou přesahy dobré, nebo špatné, ale jestli budou potřeba v místě, na němž dům stojí, nebo jestli nejsou nutné.
Výhody střech s přesahem:
- Ochrana stěn, oken, dveří a paty domu před deštěm, sněhem a UV zářením. Díky přesahu se prodlužuje jejich životnost a snižují se náklady na údržbu a opravy.
- Přirozené stínění v létě. Přesahy zabraňují přehřívání místností v horkých letních dnech, přitom ale nedochází ke ztrátě denního světla uvnitř.
- Snadná kontrola a údržba. Když dojde k poruše hydroizolace nebo oplechování, zjistíte to snadno – bude to totiž vidět. Můžete tak zakročit dřív, než se drobná lapálie promění v průšvih.
- Krytý prostor, který se hodí. Přesah vytváří chráněnou zónu po obvodu stavby, což se může ukázat jako výhra, když lije jako z konve a vy jste nechali deštník v suchu a teple domova. Třeba.
Nevýhody střech s přesahem:
- Vyšší pořizovací cena. Z logiky věci je potřeba víc materiálu na konstrukci i krytinu střechy.
- Lákavé místo pro zvířectvo. Pod vyčnívající části střechy to vyloženě táhne ptáky, vosy a pavouky.
- Vyšší nápor větru. Hluboký přesah zaujímá větší plochu, která tím víc bude muset odolávat větru.
Obě řešení mají své výhody i nevýhody.
Výhody střech bez přesahu:
- Čistý, minimalistický, neotřelý design. Stavba působí moderně a elegantně.
- Úspora na střešní krytině. Celková plocha střechy se zmenšuje, stejně tak i objem použitého dřeva na krov.
Nevýhody střech bez přesahu:
- Nulová ochrana fasády. Stěny a okna se musí s působením srážek a slunce vypořádávat samy. Proto jsou na místě odolnější materiály a častější obnova nátěrů.
- Nutnost zajištění stínění. Bez přesahu to nepůjde bez vnějších žaluzií, pokud se nechcete v létě doma upéct. Počítejte ale s tím, že vnější žaluzie ubírají denní světlo v místnostech.
- Složitější detaily. Skryté žlaby a svody si žádají precizní provedení. Tam, kde jsou uloženy žaluziové kastlíky, dochází k zeslabení izolační vrstvy. Když dojde na poruchu vnitřního odvodnění, zatéká voda přímo do stěn.
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Co ještě potřebujete (nebo chcete) vědět o přesazích střech
Na závěr přidáme ještě pár zajímavostí. Věděli jste třeba, že přesah střechy se nezapočítává do zastavěné plochy? Při výpočtech rozhoduje jen svislý půdorys stěn.
Přesahy jsou prvkem, který se osvědčuje už tisíce let. Využívali je už stavitelé ve starověkém Řecku, Egyptě a Číně. Věděli, že tak zajistí ochranu dřevěných konstrukcí. Kdybychom nechtěli chodit tak daleko v prostoru a čase, můžeme se podívat i na českou lidovou architekturu – tady přesahy chránily tradiční chalupy a jejich zápraží.
Když je přesah správně navržený, dokáže v létě, když je slunce vysoko, okna zastínit, a v zimě, kdy je slunce nízko, nechává paprsky volně proudit dovnitř.
Důležité je myslet i na správné odvodnění. Platí tu pravidlo, že střešní krytina má přesahovat asi do jedné třetiny šířky okapového žlabu.
A když jsme výš zmínili přesahy dlouhé až 2,5 metru, pak vězte že je potřeba mít k nim buď podpěrné sloupy, nebo moderní dřevěné CLT panely.
Řešíte střechu a její přesah? Které variantě jste nakloněni a se kterou už máte zkušenost? Podělte se o to s námi v diskuzi pod článkem!
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