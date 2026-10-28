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Jednoduchá maková buchta ze dvou barev těsta vypadá krásně i bez krému nebo složitého zdobení

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Vypadá trochu nenápadně, ale právě tahle dvoubarevná maková buchta u nás doma mizí z talíře překvapivě rychle. Dělám ji ve chvíli, kdy chci něco domácího ke kávě, nechci složité vrstvení a mám chuť na poctivý mák. Kouzlo je v hodně řídkém těstě, do kterého přijde pevný sníh z bílků. Díky tomu se buchta při pečení krásně srovná a zůstane vláčná.
Obrázek k receptu na Dvoubarevnou makovou buchtu, která se z řídkého těsta upeče do vláčného moučníku, který je vláčný a jemný

Obrázek k receptu na Dvoubarevnou makovou buchtu, která se z řídkého těsta upeče do vláčného moučníku, který je vláčný a jemný

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Dvoubarevnou makovou buchtu, která se z řídkého těsta upeče do vláčného moučníku, který je vláčný a jemný
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 28.10.2026 06:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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