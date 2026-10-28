Jednoduchá maková buchta ze dvou barev těsta vypadá krásně i bez krému nebo složitého zdobení

Když přijde chuť na sladké a mák má být opravdu cítit, tahle dvoubarevná buchta je přesně ten typ receptu, který stojí za vytažení formy ze skříňky. Na pohled je obyčejně domácí, žádná cukrářská paráda, ale maková vrstva je poctivá a výrazná. Základ tvoří dost řídké těsto, do kterého se na konci opatrně vmíchá pevný sníh z bílků. V troubě se pak moučník srovná, zůstane vláčný a nepůsobí těžce.
Na tomhle receptu se mi líbí, že si na nic nehraje. Nevypadá jako
z vitríny, přesto na stole působí o dezert něco slavnostněji než obyčejná litá buchta. Dostala jsem ho od známé, která ho už měla několikrát vyzkoušený, a musím říct, že napoprvé prošel bez zádrhelů. Jen jedna věc může člověka znejistit. Těsto je vážně hodně tekuté. Tady to ale není chyba, spíš podmínka dobrého výsledku.
je v chuti Mák výrazný, ale buchta přitom není dusivá ani těžká. Když ji peču v menší dortové formě o průměru asi 24 cm, vyjde pěkně vysoká a dá se krájet na úhledné klínky. Na klasický plech bych šla rovnou do dvojité dávky, zvlášť když má zůstat něco i na další den.
Můj tip: Suroviny vytáhněte z lednice s předstihem, hlavně mléko pokojové teploty udělá rozdíl. Těsto se potom líp spojí a při míchání se nechová tak vzdorovitě. Recept na dvoubarevnou makovou buchtu
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení: asi 40 minut Teplota trouby: 170 °C Počet porcí: 8 až 10 kousků Ingredience pro přípravu 5 ks vajec 125 g moučkového cukru 125 g rozpuštěného másla 1 špetka soli 100 g polohrubé mouky 100 g mletého máku 500 ml mléka pokojové teploty Postup přípravy vláčné makové buchty dvou barev
1. Oddělte
žloutky od bílků . Troubu předehřejte na 170 °C. Formu o průměru přibližně 24 cm vymažte máslem a vysypte moukou, případně dejte na dno pečicí papír.
2.
Žloutky přesuňte do mísy, přidejte moučkový cukr a šlehejte alespoň 5 minut. Hmota má zesvětlat a lehce nabýt. Tady se spěchání moc nevyplácí.
3. Do našlehaných žloutků postupně přilévejte
rozpuštěné máslo a přisypte špetku soli. Krátce prošlehejte, jen aby se všechno spojilo.
4. Pak po částech vmíchejte
polohrubou mouku a mletý mák. Nakonec přilévejte tenkým pramínkem mléko pokojové teploty a míchejte nebo šlehejte na nižší výkon. Těsto bude hodně řídké. Možná až podezřele, ale přesně takové má být.
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5. Z
bílků vyšlehejte pevný sníh. Mně se osvědčuje šlehat zhruba 5 minut, aby držel tvar, ale ještě nebyl přetažený, suchý a hrudkovitý.
6. Sníh vmíchejte do těsta
vařečkou nebo stěrkou, ideálně nadvakrát až natřikrát. Pracujte spíš zlehka, cílem je nevyhnat z těsta všechen vzduch.
7. Hotové těsto nalijte do připravené formy. Pokud pečete dvojitou dávku na plechu, bude buchta nižší, ale vláčnost jí tím nezmizí.
8. Pečte asi
40 minut. Ke konci udělejte zkoušku špejlí, protože každá trouba peče trochu jinak. Jakmile se na špejli nelepí syrové těsto, můžete buchtu vytáhnout. Foto: Cooky.cz, Buchta pečená na plechu je jedné a půl dávky.
9. Upečenou buchtu nechte chvíli odpočinout ve formě a až potom ji přendejte na mřížku. Krájejte ji vychladlou. Dobře se hodí ke kávě i k čaji a druhý den bývá ještě vláčnější. Uchovávejte ji přikrytou při pokojové teplotě, ideálně ji snězte do
2 dnů. Pár rad na závěr k dvoubarevné makové buchtě Pokud chcete chuť trochu zvýraznit, přidejte malé množství jemně nastrouhané citronové kůry. Není potřeba to s ní přehánět. Když vám těsto bude připadat až moc tekuté, odolejte pokušení přisypat mouku. U tohoto receptu je řidší konzistence správně a má svůj smysl. Na povrch stačí lehké poprášení moučkovým cukrem. Buchta pak nepůsobí těžce a vypadá jednoduše, ale hezky. Chystáte-li ji pro návštěvu a chcete čistší řez, upečte ji den předem. Po odležení se krájí jistěji a barevné vrstvy uvnitř bývají lépe vidět.
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