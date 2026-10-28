Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Máte rodinný dům? Kdo nepodá na katastr 1 formulář, riskuje pokutu až 50 000 Kč

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Úředník katastrálního úřadu dnes začíná kontrolu u počítače. Stačí mu letecký snímek […]
Máte rodinný dům? Kdo nepodá na katastr 1 formulář, riskuje pokutu až 50 000 Kč

Máte rodinný dům? Kdo nepodá na katastr 1 formulář, riskuje pokutu až 50 000 Kč

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 28.10.2026 06:15

Reklama
Další články z Zodpovime.cz
Stát klepe Čechům na dveře a chce znát každou útratu. Kdo vydrží 8 týdnů, dostane 3 000 Kč
Stát klepe Čechům na dveře a chce znát každou útratu. Kdo vydrží 8 týdnů, dostane 3 000 Kč
Češi mají špatně seřízená okna. Přitom stačí na podzim otočit tímto šroubem a ušetříte tisíce za topení
Češi mají špatně seřízená okna. Přitom stačí na podzim otočit tímto šroubem a ušetříte tisíce za topení

Domácnosti velmi často řeší svůj rodinný rozpočet. Zkrátka existují příjmy, výdělky ze […]

Češi si začali ve velkém dávat do ložnice tuhle rostlinu. Čistí vzduch, pohlcuje vlhkost a zlepšuje kvalitu spánku
Češi si začali ve velkém dávat do ložnice tuhle rostlinu. Čistí vzduch, pohlcuje vlhkost a zlepšuje kvalitu spánku

Češi si ve velkém oblíbili rostlinu, která má skvělé účinky zejména v […]

Češi si do domů instalují tuhle podzimní dekoraci. Přitom zvyšuje vlhkost stěn a podporuje plísně
Češi si do domů instalují tuhle podzimní dekoraci. Přitom zvyšuje vlhkost stěn a podporuje plísně

Se začátkem zimy a topné sezóny spousta Čechů začíná řešit kvalitu vzduchu, […]

Tento kámen by většina Čechů na poli překročila. Znalci ho přitom cení i na 122 000 Kč za gram
Tento kámen by většina Čechů na poli překročila. Znalci ho přitom cení i na 122 000 Kč za gram

Astronomové z Astronomického ústavu AV ČR dostávají každý rok kolem sedmdesáti žádostí […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů Zodpovime.cz

Zodpovime.cz funguje jako magazín plný rad a tipů, které usnadňují každodenní život. Obsah je rozdělený do různých oblastí – od zdraví, životního stylu a domácnosti až po peníze, vztahy nebo techniku. Články jsou psané srozumitelně a jednoduše, takže dokážou poradit jak s drobnými každodenními...

Všechny články tohoto autora →
Zodpovime.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.