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Příběhy naší republiky: Babička Anda

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Moc bych si přála, aby jednou mé vyprávění bylo pro moje vnoučata tak poutavé, jako byly pro mě příběhy mé babičky Andy. Příběhy mnohdy dramatické, ale vyprávěné vždy s lehkostí a optimismem, jako by rány osudu, které jí život uštědřil, byly kapkami v moři spokojeného života, kterým byla obdarovaná.
Příběhy naší republiky: Babička Anda

Příběhy naší republiky: Babička Anda

Zdroj: Babička Anda
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 28.10.2026 06:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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