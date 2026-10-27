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Sainz zpochybňuje verdikt komisařů: Mně by to neprošlo

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Carlos Sainz nechápe, proč Arvid Lindblad unikl trestu za vytlačení k boxové zdi na startu Velké ceny USA. „Mně to nikdy neprošlo,“ stěžuje si Španěl.
2026_VC_USA_Sainz

2026_VC_USA_Sainz

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 19:55

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