Sainz zpochybňuje verdikt komisařů: Mně by to neprošlo

Sainz měl výborný start a pokusil se dostat před Arvida Lindblada z Racing Bulls. Brit mu však na cílové rovince nenechal dostatek prostoru, takže Sainz skončil až u zdi.
Sainz se sice vyhnul vážnější kolizi, poškodil si však přední křídlo, což negativně ovlivnilo jeho první stint. Nakonec musel zamířit do boxů na výměnu předního křídla, čímž ztratil několik sekund. Následně se dokázal částečně vrátit do tempa a závod dokončil na 18. místě se ztrátou jednoho kola na vítěze.
Navzdory nebezpečnosti manévru komisaři incident ani nezačali vyšetřovat a Lindblad za souboj nedostal žádný trest.
„Byl to dobrý start. Všímáme si určitého trendu – myslím, že už každý ví, že máme velmi dobré starty, a soupeři nás proto na začátku závodů vždy trochu vytlačují,“ řekl Sainz. „Překvapuje mě, že mu to prošlo, protože někoho tlačí do bariéry a vytváří situaci, která mohla potenciálně vést k velmi vážné nehodě.“
„Včas jsem ubral, přesto jsem si výrazně poškodil přední křídlo, což negativně ovlivnilo můj první stint. Navíc jsme měli pomalou zastávku v boxech při výměně předního křídla, která mě stála dalších sedm nebo osm sekund. Potom se mi ale podařilo vrátit do tempa a po zbytek závodu jsem jel docela dobře. Je tedy škoda, že se to stalo hned na začátku. První kolo i první stint tím byly poznamenané, ale takový už někdy motorsport je,“ dodal Španěl.
Jezdec Williamsu se následně podrobněji vyjádřil také k tomu, že komisaři Lindblada nepotrestali. Zároveň zpochybnil, zda se stejný metr uplatňuje na všechny jezdce, protože on sám byl v minulosti považován za příliš agresivního.
„Všichni na sebe máme velmi vysoké nároky. Někdy ale někomu trochu ujedou nervy nebo udělá chybu, což se ve formuli 1 stává. Podle mého názoru byl Arvid vůči mně možná až příliš agresivní, ale všichni jsme to už jednou nebo dvakrát přehnali. Překvapuje mě však, že když to někdo přežene, vyvázne bez trestu. Když jsem to přehnal já, nikdy mi to neprošlo. Jsem překvapený, že z toho někdo vyvázl bez trestu, protože u zdi šlo o opravdu nebezpečnou situaci,“ uvedl Sainz.