Meteorologové sledují mimořádný zvrat nad Arktidou. Evropu může zasáhnout zima mnohem dříve

Meteorologické modely zaznamenaly v posledních dnech výraznou změnu ve vývoji atmosférického proudění nad severním pólem. Zatímco původní předpovědi počítaly především s postupným oslabováním polárního víru, nové výpočty připouštějí mnohem výraznější narušení jeho struktury. K zásadní změně by mohlo dojít již během prvního listopadového týdne, přičemž některé scénáře naznačují dokonce obrácení dosavadního směru větrů. Takový vývoj bývá spojován s náhlým stratosférickým oteplením, které dokáže ovlivnit rozsáhlé oblasti severní polokoule. V případě dostatečně silného narušení by se následky mohly postupně projevit také v počasí nad evropským kontinentem. Přesto zatím nelze spolehlivě určit, zda by případná změna přinesla výrazné ochlazení právě do České republiky.
Nad Arktidou se může odehrát historicky neobvyklá událost
Značnou pozornost vzbudily především nejnovější výpočty evropského meteorologického modelu ECMWF, které naznačují možnost zásadního narušení polárního víru kolem 6. listopadu. V úterním souboru předpovědních scénářů počítalo s obrácením stratosférického proudění přibližně 86 procent jednotlivých výpočtů. To představuje výrazný signál, přestože ani vysoká shoda modelových scénářů nezaručuje, že k události skutečně dojde. Pokud by se proudění obrátilo a byly splněny podmínky pro klasifikaci velkého náhlého stratosférického oteplení, mohlo by jít o nejčasnější takovou událost v dosavadních záznamech. Významná oteplení tohoto druhu se totiž obvykle objevují až v pokročilejší části chladného období. Výpočty dalších meteorologických systémů rovněž naznačují oslabení víru, v hodnocení jeho intenzity se však zatím liší.
Polární vír může změnit proudění nad Evropou
Polární vír představuje rozsáhlý systém silných větrů, který se během chladné části roku vytváří ve vysokých vrstvách atmosféry nad Arktidou. Jeho nejvýraznější část se nachází ve stratosféře, přibližně deset až padesát kilometrů nad zemským povrchem. Za běžných podmínek proudí kolem severního pólu silné západní větry, které pomáhají udržovat charakteristické rozložení studeného vzduchu nad polární oblastí. Pokud však proudění výrazně zeslábne, může se celý systém deformovat, posunout mimo oblast pólu nebo rozdělit na několik částí. Narušení se za určitých okolností přenáší také do nižších vrstev atmosféry, kde ovlivňuje směr a intenzitu proudění. Právě tehdy se může zvýšit pravděpodobnost pronikání studeného arktického vzduchu do oblastí, které jinak ovlivňuje převážně mírnější oceánské proudění.
Prudké oteplení vysoko v atmosféře může přinést mrazy
Zvláštností tohoto meteorologického procesu je skutečnost, že výrazné oteplení nad Arktidou může nakonec přispět k ochlazení v Evropě. Při náhlém stratosférickém oteplení může teplota ve vysokých vrstvách atmosféry během několika dnů vzrůst o desítky stupňů Celsia. Tento proces však neznamená, že se stejně výrazně oteplí také u zemského povrchu. Narušení proudění může naopak postupně změnit polohu tryskového proudění a podpořit vznik rozsáhlých tlakových výší nad severním Atlantikem nebo Skandinávií. Takové tlakové uspořádání může omezit přísun mírného vzduchu od oceánu a umožnit proudění chladnějšího vzduchu z východu či severu. Podobný mechanismus sehrál roli také během výrazné evropské vlny mrazů na přelomu února a března roku 2018.
Rozhodující budou následující týdny
Případné listopadové narušení polárního víru ovšem neznamená, že Českou republiku během několika dnů zasáhnou silné mrazy nebo vydatné sněžení. Změny ve stratosféře se mohou do počasí u zemského povrchu přenášet s odstupem několika týdnů a jejich účinek není zaručený. Pokud by se mimořádný scénář na začátku listopadu uskutečnil, případné důsledky by se proto mohly projevit až během druhé poloviny měsíce nebo v prosinci. Výsledný charakter počasí bude záviset především na rozložení tlakových útvarů nad Atlantikem a evropským kontinentem. Studený vzduch může zamířit do severní či východní Evropy, ale také do jiných částí severní polokoule, aniž by Česko zaznamenalo výraznější ochlazení. Dosavadní předpovědi proto upozorňují na možnost neobvyklého atmosférického vývoje, nikoliv na potvrzený příchod předčasné zimy.
Použité zdroje:
severe-weather.eu, metoffice.gov.uk, metoffice.gov.uk