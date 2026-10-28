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Meteorologové sledují mimořádný zvrat nad Arktidou. Evropu může zasáhnout zima mnohem dříve

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Dennívýzva
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Nad severní polokoulí se schyluje k nezvyklé meteorologické události, která by mohla ovlivnit počasí v Evropě ještě před začátkem prosince. Nejnovější výpočty naznačují výrazné oslabení polárního víru, případně i změnu směru proudění vysoko nad Arktidou. Pokud se tento scénář naplní, půjde o mimořádně časný jev, který může zvýšit pravděpodobnost příchodu studeného vzduchu také do střední Evropy.
Meteorologové sledují mimořádný zvrat nad Arktidou. Evropu může zasáhnout zima mnohem dříve

Meteorologové sledují mimořádný zvrat nad Arktidou. Evropu může zasáhnout zima mnohem dříve

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 28.10.2026 07:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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