Revoluce v jablonecké nemocnici: V pondělí začne fungovat nový urgentní příjem

Všechna akutní péče na jednom místě
Stavební práce na vybudování nového urgentního příjmu začaly 26. ledna 2026 a vyžádaly si úpravy prostor v bývalém ARO i v navazujících částech nemocnice. Cílem projektu bylo vytvořit moderní a efektivní pracoviště, které pacientům s akutními potížemi z Jablonce, Liberce a okolí nabídne rychlejší ošetření a lepší organizaci péče. Dosud totiž fungovala chirurgická ambulance, dospělá pohotovost i interní ambulance odděleně v různých částech areálu a pacienti někdy hledali, kde správnou pomoc najdou. Nyní směřují všichni příchozí na jedno centrální místo.
„Každodenní práci s našimi akutními pacienty to usnadní z mnoha různých důvodů. Jedním z nich je, že se nám tím podaří oddělit proud těch neakutních a opravdu akutních pacientů. Ta péče o akutní pacienty se pak bude dít na jednom konkrétním místě,“ říká primář interního oddělení a lékařský náměstek Nemocnice Jablonec nad Nisou Tomáš Vacek.
U vstupu do nemocnice projde každý pacient recepcí, kde zdravotníci provedou takzvanou triáž. Jejím smyslem je rozdělit příchozí podle závažnosti jejich obtíží, aby pacienti s potenciálním ohrožením života dostali okamžitou a přednostní péči. Lidé s chronickými obtížemi si tak mohou v případě většího vytížení o něco déle počkat, nicméně nové pracoviště je dostatečně dimenzované z hlediska ambulancí i lůžek.
„Všichni akutní pacienti, kteří přicházejí zvenku do nemocnice a směřují buď na chirurgii, na internu nebo na dospělou pohotovost přijdou nově sem do té recepce a zde budou takzvaně triážováni neboli roztříděni podle charakteru a závažnosti svých obtíží,“ potvrzuje ředitel jablonecké nemocnice Vít Němeček. Komfort pro pacienty i nová expektační lůžka
Součástí nového urgentního příjmu je prostorná čekárna se sociálním zázemím a tři vyšetřovny – chirurgická, interní a třetí sloužící pro dospělou pohotovost i jako záloha. Vyšetřovny jsou vybaveny potřebným materiálem, vyšetřovacími lůžky, monitory životních funkcí a výstupy medicinálních plynů.
Velkou novinkou pro pacienty je takzvaná sledovna s osmi expektačními lůžky.
„Ta slouží lidem, kteří čekají na výsledky vyšetření či laboratorních testů, nebo potřebují infuzní léčbu a monitoring, aniž by museli trávit čas v běžné čekárně. Budou tady na lůžku, v klidu a můžeme tady rovnou zahájit nějakou léčbu, pokud to bude zapotřebí,“ vysvětluje ředitel nemocnice.
Pro pacienty v dobrém fyzickém stavu, kteří potřebují delší infuzní terapii, je připravena aplikační místnost s televizí. Prostor je navíc koncipován tak, aby v případě epidemie mohl sloužit jako oddělený příjem pro infekční pacienty. K dispozici je také speciální bezpečná místnost pro ošetření a zcivilizování pacientů v silně podnapilém či zanedbaném stavu, kteří jsou například silně znečištěni.
Zázemí pro záchrannou službu a nepřetržitý provoz
Změny se dotknou také sanitek záchranné služby. Nově mají k dispozici zastřešené stanoviště, kde mohou pacienti pohodlně vykládat a ihned předávat do péče zdravotníků. Provoz urgentního příjmu poběží nepřetržitě 24 hodin denně. V běžné denní směně o pacienty pečují dva internisté, jeden chirurg, v časech pohotovosti další lékař, trojice sester a dva sanitáři.
Celkové náklady na výstavbu nového urgentního příjmu, přístrojové vybavení a projekt činily 66 milionů korun. Polovinu, tedy 33,5 milionu korun, pokryla dotace z evropských fondů, zbylou část nemocnice financuje prostřednictvím úvěru.