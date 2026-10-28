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Revoluce v jablonecké nemocnici: V pondělí začne fungovat nový urgentní příjem

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Nemocnice v Jablonci nad Nisou spouští 2. listopadu 2026 provoz moderního urgentního příjmu za 66 milionů korun. Pacientům z celého regionu přinese okamžité roztřídění podle závažnosti stavu, osm pohodlných expektačních lůžek i konec zbytečného bloudění a čekání v přeplněných chodbách.
Revoluce v jablonecké nemocnici: V pondělí začne fungovat nový urgentní příjem

Revoluce v jablonecké nemocnici: V pondělí začne fungovat nový urgentní příjem

Zdroj: Martina Petrášková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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